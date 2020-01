ROBOT PORTA CARTAIGIENICA O MAGGIORDOMI, IL LATO PIU’ CURIOSO DELLA TECNOLOGIA AL CES DI LAS VEGAS – IL GATTINO ROBOT CHE PUÒ AVERE ANCHE UN USO TERAPEUTICO REALE PER TUTTI COLORO CHE NON POSSONO AVERE UN ANIMALE DOMESTICO, PRIMI TRA TUTTI CHI È COSTRETTO IN OSPEDALE O IN CASE DI RIPOSO…

Alessio Lana per corriere.it

C'è da sperare che con loro le leggi della robotica valgano perché l'umanità non potrà essere dominata da un automa che porta la carta igienica o dal suo collega che simula un gattino. Al Ces di Las Vegas non troviamo solo Tv che si arrotolano, auto a guida autonoma e lavatrici che si impostano da sole. Ci sono anche degli automi che mostrano il lato più curioso della tecnologia.

Da una parte ci sono concept veri e propri come quelli di Samsung dall'altra delle bizzarrie come il RollBot. E partiamo proprio da quest'ultimo. L'assunto è semplice: sarà capitato a tutti di rimanere senza carta igienica in un momento critico. Ebbene questa pulce su due ruote arriverà proprio al momento giusto con un rotolo nuovo di zecca. È realizzato da Charmin ma era ospitato nello stand della ben più seria Procter & Gamble

Ed ecco il gattino «robot». Si chiama Petit Qoobo, è giunto alla seconda generazione (la prima era di tre anni fa) e lo ha realizzato Yukai Engineering. Non ha testa né zampe e sembra solo un pelosissimo cuscino con la coda. E in fondo è proprio questo. È un dispositivo da toccare, accarezzare o stringere mentre siamo sul divano e lui, in cambio, muove la coda o vibra.

Fuor d'ironia può avere anche un uso terapeutico reale per tutti coloro che non possono avere un animale domestico, primi tra tutti chi è costretto in ospedale o in case di riposo. Questa piccola versione di Qoobo dovrebbe arrivare nei prossimi mesi ma nel mentre, in Giappone, è disponibile il fratello maggiore. Costa 150 euro circa.

YUkai Engineering al Ces ha portato anche Bocco Emo. Già visto allo scorso Ces, ricorda un pupazzo di neve di una decina di centimetri con la differenza però che la testa ruota e sopra ha un'antenna rossa. Anche qui siamo di fronte a un automa da compagnia: è pensato per leggere messaggi vocali e testuali a chi non ha ancora uno smartphone, come i bambini, o non sa o non può usarlo. In più i suoi sensori rilevano se ci sono serrature connesse rimaste aperte, la temperatura dell'ambiente e in generale controlla la sicurezza domestica. L'arrivo è previsto a marzo ma difficile dire se arriverà in Europa. Probabilmente no.

Ballie, il mini-BB8

Più seria la «visione» presentata da Samsung. Si chiama Ballie ed è una pallina molto simile allo stellare mini BB-8. Il suo ruolo è semplice: fa da maggiordomo a tutto tondo. Riconosce le persone che si sono attorno e se serve le segue. Gli ricorda poi appuntamenti, monitora la vita degli animali domestici e controlla gli elettrodomestici connessi. In un video lo si vede, per esempio, abbassare le tapparelle perché il cane sta dormendo o attivare l'aspirapolvere quando ha sporcato. In realtà non si sa molto di più.

