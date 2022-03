29 mar 2022 12:46

I ROBOT RENDERANNO I LAVORATORI INUTILI - IN UN CENTRO COMMERCIALE DEL NEW JERSEY E' STATO INSTALLATO UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI HAMBURGER - "UTILIZZA UN PROCESSO DI COTTURA IN CINQUE FASI SIMILE A QUELLO CHE USANO GLI CHEF NEI RISTORANTI CON SERVIZIO RAPIDO" - "IL ROBO-CHEF GRIGLIA LA CARNE, TOSTA IL PANINO, DISPENSA I CONDIMENTI SELEZIONATI, ASSEMBLA E LO CONSEGNA BOLLENTE IN CIRCA SEI MINUTI"... - VIDEO