23 lug 2021 18:34

ROCCO NON CE LA RACCONTA GIUSTA - PER GIUSTIFICARE LA MOVIMENTAZIONE DI DENARO SUI SUOI CONTI CORRENTI, FINITI NEL MIRINO DELL'ANTIRICICLAGGIO, ROCCO CASALINO HA DETTO A "LA VERITÀ" DI AVER VENDUTO LA SUA PRIMA CASA DI MILANO PER COMPRARNE UNA A ROMA. MA DA UNA VERIFICA, RISULTA CHE L'AITANTE TA-ROCCO ABBIA INTESTATA SOLO UNA CASA A CEGLIE MESSAPICA, IN PUGLIA. QUANDO È STATA COMPRATA L’ABITAZIONE DI ROMA? – LA PRECISAZIONE: "AL MOMENTO NON RISULTA NESSUN IMMOBILE A ME INTESTATO A ROMA PER IL SEMPLICE FATTO CHE IL ROGITO AVVERRÀ A OTTOBRE..."