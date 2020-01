ROD È ROCK, ANCHE A 74 ANNI - SIR ROD STEWART ERA CON LA SUA FAMIGLIA AL BREAKERS HOTEL DI PALM BEACH PER FESTEGGIARE IL CAPODANNO, QUANDO AL FIGLIO DI 39 ANNI E’ STATO NEGATO L'ACCESSO A UNA ZONA DEL RESORT RISERVATA AI BAMBINI. CI PENSA PAPA’: DA PERFETTO SIR, ROD HA SFERRATO UN PUGNO A UN ADDETTO ALLA SICUREZZA

Rod Stewart

Il cantante britannico Rod Stewart avrebbe tentato di introdursi, insieme al figlio di 39 anni, ad una festa di Capodanno per bambini, per poi malmenare un addetto alla sicurezza di un albergo: ora dovrà comparire, nella giornata di domani, in un tribunale di Palm Beach, in Florida, con l'accusa di percosse.

Rod Stewart e Sean

Quando il figlio è stato fermato da un addetto alla sicurezza, il cantante gli avrebbe sferrato un pugno. Secondo un rapporto della polizia ottenuto dai media statunitensi, il cantante di 'Maggie May', 74 anni, era con la sua famiglia al Breakers Hotel di Palm Beach per festeggiare il Capodanno, quando gli è stato negato l'accesso a una festa in corso in una zona del resort riservata ai bambini.

