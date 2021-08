AL ROGO I PIROMANI! - IL FUOCO STA DEVASTANDO CALABRIA E SICILIA. UNO SCENARIO INFERNALE CHE IERI HA MESSO IN PERICOLO PAESI E COSTRETTO VIGILI DEL FUOCO, FORESTALE E PROTEZIONE CIVILE A INTERVENIRE IN CENTINAIA DI LUOGHI DIVERSI - IN CALABRIA LE FIAMME SULL'ASPROMONTE HANNO MINACCIATO IL SANTUARIO DI POLSI E SONO MORTI DUE ULTRA 70ENNI – IN SICILIA IL PALERMITANO È DEVASTATO DALLE FIAMME: A PETRALIA SOPRANA ALCUNI ABITANTI SONO STATI EVACUATI. FUOCO ANCHE A MONREALE, A ENNA E AD AGRIGENTO… - VIDEO

Fabio Albanese per "la Stampa"

incendi in calabria 3 copia

Il caldo terribile, il fuoco che devasta da ore il Sud Italia, e almeno tre morti tra Calabria e Sicilia. Uno scenario infernale che ieri ha messo in pericolo paesi e costretto vigili del fuoco, forestale e protezione civile a intervenire in centinaia di luoghi diversi, con ogni mezzo disponibile. Solo la Protezione civile ieri ha ricevuto 32 richieste di intervento aereo, la maggior parte da Calabria e Sicilia. Con Sardegna, Basilicata, Campania, Lazio e Puglia sono le regioni che piu hanno sofferto gli effetti della terribile giornata di ieri.

incendi in provincia di ragus 1

In Calabria le fiamme sull'Aspromonte hanno minacciato il santuario di Polsi, in territorio di San Luca, dove la venerazione dei calabresi per la Madonna, e stata piu volte al centro delle cronache per i troppi <> della 'ndrangheta: <>. Fiamme in tutta la regione, da Crotone a Catanzaro a Reggio Calabria. Proprio nel Reggino si registrano i due morti: un anziano di 76 anni rimasto intrappolato nella sua casa rurale nelle campagne di Grotteria, circondata dalle fiamme; un altro di 79 anni trovato carbonizzato nel suo podere di Cardeto. Altre 4 persone della frazione Vinco sono finite in ospedale per ustioni. <>, la denuncia dei vescovi calabresi. Il Viminale mandera per oggi rinforzi.

incendio petralia soprana in sicilia 1 copia

La Regione, che sottolinea come e messo a rischio anche il patrimonio boschivo vetusto tutelato dall'Unesco, ha chiesto lo stato di emergenza. Lo stesso si appresta a fare la Sicilia dove ancora una volta sono scoppiati decine di gravi incendi. Uno, avvenuto nel Catanese nella zona di Ponte Barca, territorio di Paterno, ha indirettamente provocato la morte di un agricoltore di 30 anni, finito sotto il trattore con cui stava trasportando una cisterna d'acqua: <>.

incendi in calabria

Nonostante il dramma di una vita spezzata e i quasi 190 interventi, eseguiti o richiesti, dei vigili del fuoco, non e pero la provincia di Catania quella piu colpita in Sicilia, dove ovunque si registrano incendi. La provincia piu colpita e quella di Palermo. A Petralia Soprana, borgo sulle Madonie, il sindaco Pietro Macaluso ha dovuto firmare in fretta e furia un'ordinanza di sgombero per le abitazioni del costone Sud Est e in parte di quello di Sud Ovest: <>.

incendio petralia soprana in sicilia 2

Alcune delle quali risultano raggiunte e danneggiate dal fuoco. Fiamme anche a Geraci Siculo, sempre sulle Madonie, e perfino nella zona di Monreale, alle porte del capoluogo, e poi, di nuovo, a Enna. In Sicilia ieri c'era il ministro delle politiche agricole Patuanelli, giunto per un sopralluogo dopo gli incendi degli scorsi giorni e che ha dovuto replicare all'ennesima polemica della Regione Siciliana con il governo nazionale, accusato di avere abbandonato l'agricoltura siciliana creando cosi le condizioni per incendi devastanti: <>, ha replicato il ministro. Legambiente ha chiesto dal canto suo l'intervento dell'Esercito.

fiamme sulle madonie

Nel Siracusano, dove ieri nel territorio di Floridia e stata registrata la temperatura record di 48,8 gradi, il sindaco di Lentini, Saverio Bosco, ha vietato ai cittadini di uscire di casa nelle ore piu calde. In Sardegna, gli incendi piu preoccupanti si sono registrati in provincia di Nuoro e nell'Ogliastra con l'intervento di 5 elicotteri della Forestale e un Canadair. Evacuate alcune abitazioni a rischio, salvate in extremis le pecore di un ovile di Mandas, Sud Sardegna. In Campania, nel comune di Ceppaloni, un uomo di 68 anni e ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato investito dalle fiamme che cercava di spegnere. -

