UN ROLEX? DOVETE MERITARLO! - LA DOMANDA SUPERA L'OFFERTA E ROLEX HA DOVUTO PORRE LIMITI A CHI PUO' ACQUISTARE UN MODELLO, DECIDENDO "SE IL CLIENTE E' IL TIPO DI PERSONA GIUSTA" - DELLA SERIE: NON VOGLIONO CAFONI ARRICCHITI CHE PENSANO DI RISOLVERE LA QUESTIONE PAGANDO - INVECE GLI ACQUIRENTI DEVONO "COSTRUIRE UNA RELAZIONE" CON IL MARCHIO DI OROLOGI DI LUSSO, SPENDENDO PIÙ DI 100MILA EURO IN PEZZI MENO DESIDERABILI, PRIMA DI RIUSCIRE AD “ACCEDERE” ALL’ULTIMO MODELLO…

Volete un Rolex e pensate che vi basterà sganciare bei soldoni per mettervelo al polso? Vi sbagliate di grosso. Gli esperti hanno rivelato come gli acquirenti debbano "costruire una relazione" con il marchio di orologi di lusso, spendendo più di 100mila euro in orologi meno desiderabili, prima di riuscire ad “accedere” all’ultimo modello.

A spiegare come il processo di acquisto di un orologio di lusso sia più complicato del previsto, sono proprio gli addetti ai lavori che raccontano come molti rimangono delusi all’idea di non poter acquistare il modello prescelto.

Nel caso del noto marchio di orologi di lusso, la domanda supera l'offerta e Rolex ha dovuto porre limiti a chi può acquistare un modello specifico di orologio, decidendo "se il cliente è il tipo di persona giusta" per indossare il proprio orologio.

Inoltre, “migliore” è il cliente che qualcuno dimostra di essere, maggiori sono le possibilità che gli venga data la possibilità di acquistare orologi "rari". D’altra parte Rolex, per mantenere un’idea di esclusività, non ha intenzione di aumentare la produzione, vendendo più pezzi e dunque svalutando il marchio. Ma non tutti sono d’accordo, soprattutto i clienti delusi. Barry Finch ha raccontato a “The Telegraph” di aver tentato di acquistare un Rolex Oyster Perpetual da 5.500 euro, ma gli è stato detto che avrebbe dovuto "costruire una relazione" spendendo prima oltre 100.000 euro in altri modelli: «Rolex chiaramente non vuole che le persone normali acquistino i loro prodotti».

