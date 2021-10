ROMA ASCENDENTE TORO - DOPO I TOPI, I GABBIANI, I PAVONI, I SERPENTI, LE INVASIONI DEI CINGHIALI E LE PASSEGGIATE DI UN'ISTRICE, LA CAPITALE E’ SEMPRE PIU’ BESTIALE: A CAUSARE CAOS E INGORGHI SULLA LAURENTINA CI SI E’ MESSO UN TORO LOCO CHE ANDAVA A ZONZO SULLA CARREGGIATA - L'ANIMALE E’ FORSE FUGGITO DA UN ALLEVAMENTO DELLA ZONA...

Rallentamenti su via Laurentina, altezza via di Santa Serena, per un toro su carreggiata. — Roma Mobilità (@romamobilita) October 12, 2021

Una Capitale sempre più... bestiale. Dopo le invasioni dei cinghiali e le incursioni solitarie di altri animali, tra cui un'istrice, a creare il caos, questa mattina a Roma, ci ha pensato un toro.

Il bovino è comparso improvvisamente in strada, all'altezza dell'incrocio tra la via Laurentina e via di Santa Serena, all'estrema periferia Sud di Roma. Il toro, probabilmente fuggito da un allevamento in una zona pressoché rurale, ha invaso la carreggiata, causando caos e ingorghi al traffico in un quadrante dove la circolazione è spesso già critica, sia in entrata che in uscita dalla città.