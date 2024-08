A ROMA, UNA BANDA DI LADRI “ACROBATI” HA SVALIGIATO L’APPARTAMENTO DELL’EX GIORNALISTA PARLAMENTARE, DOMENICO DEL GIUDICE, 85 ANNI E HANNO PORTATO VIA UN BOTTINO DI UN MILIONE DI EURO TRA GIOIELLI, OROLOGI E CONTANTI (UN TEMPO FARE I GIORNALISTI RENDEVA RICCHI...) – I BANDITI SI SONO ARRAMPICATI AL TERZO PIANO E SONO ENTRATI IN AZIONE MENTRE DEL GIUDICE E LA MOGLIE DORMIVANO – LA COPPIA SI È ACCORTA DELLA RAPINA SOLO AL RISVEGLIO – IL COLPO RICORDA QUELLO A CASA DI CATERINA BALIVO...

La banda dei ladri acrobati torna a colpire. Colpo milionario la scorsa notte in via Courmayeur. La vittima è il giornalista parlamentare Domenico Del Giudice, che si trovava in casa mentre i banditi portavano via tutto. Oro, argento gioielli per un valore che supera il milione di euro. Oltre a 2000 euro in contanti.

I ladri si sono arrampicati fino al terzo piano poi sono entrati nell’appartamento del giornalista da una persiana. Una volta all’interno hanno messo a soqquadro tutte le camere, senza entrare però nella stanza dove Del Giudice dormiva insieme a sua moglie. Il giornalista si è accorto del furto questa mattina ed ha avvisato le forze dell’ordine.

L’ipotesi degli investigatori, che stanno acquisendo le videocamere di sorveglianza, è che si tratti di una banda di professionisti. Come i ladri acrobati che lo scorso luglio sono entrati in casa di Caterina Balivo ai Parioli, portando via Rolex, gioielli e borse per 300mila euro. O quelli che a Vigna Clara hanno ripulito l’abitazione di due docenti universitari rubando via beni per 150mila euro.

