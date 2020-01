ROMA BRUCIA! – UN CAMION DELL’AMA PRENDE FUOCO IN STRADA IN VIA CASSIA: IL CONDUCENTE È RIUSCITO A METTERSI IN SALVO, MA LE AUTO HANNO CONTINUATO A CIRCOLARE E HANNO RISCHIATO GROSSO - DAL MEZZO SI SONO STACCATI PEZZI INFUOCATI, COMPRESA UNA RUOTA CHE HA SFIORATO UN MOTORINO - CI SONO STATE ALMENO DUE ESPLOSIONI. POI SONO INTERVENUTI I VIGILI DEL FUOCO E LA STRADA È STATA CHIUSA – VIDEO

Ilaria Del Prete per www.leggo.it

camion dell'ama a fuoco in via cassia a roma 2

Momenti di panico stamattina in via Cassia a Roma. Un camion dell’Ama ha preso fuoco in strada all'altezza di via di Villa Lauchli, nei pressi della Marymount International School. Una scena infernale quella a cui hanno assistito gli automobilisti intorno alle 11: le fiamme hanno totalmente avvolto il mezzo dell'Ama, e durante l'incendio sono state udite almeno due esplosioni, probabilmente dovute al serbatoio del carburante.

Il conducente è riuscito a mettersi in salvo, ma nell'attesa dei soccorsi le auto che hanno continuato a scorrere su via Cassia hanno rischiato grosso: dal mezzo in fiamme si sono staccati alcuni pezzi, anche una ruota infuocata che è rotolata verso via di Villa Lauchli sfioranfo uno scooterista.

Non risultano al momento feriti. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia municipale, la polizia di Stato e i carabinieri. Il tratto di strada tra via Cassia antica altezza svincolo via Cortina d’Ampezzo e via Pareto è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni.