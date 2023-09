ROMA, CAPUT SPRECHI - A 7 MESI DALL'INAUGURAZIONE, CHIUDE AL PUBBLICO IL "CAPUT MUNDI MALL" IL CENTRO COMMERCIALE DELLA CAPITALE DI PROPRIETÀ DELLA CHIESA - IL 30 OTTOBRE È STATO FISSATO LO SFRATTO PER MOROSITA' AI DANNI DELLA SOCIETÀ GASAK, CHE GESTIVA IL GRANDE MAGAZZINO - IL GRUPPO NON CI STA E HA AVVIATO UNA CAUSA PER UN RISARCIMENTO MILIONARIO: LA "TERMINAL VATICANO" NON AVREBBE RISPETTATO I PATTI - A SOLI 5 GIORNI DALL'APERTURA L’ASCENSORE NON FUNZIONAVA E DEI "15 MILA TURISTI" PROMESSI NON CE N'ERA NEMMENO L'OMBRA, SENZA CONTARE CHE...

Estratto dell'articolo di Riccardo Caponetti per “la Repubblica - Edizione Roma”

[…] Il centro commerciale ‘ Caput Mundi’ (ex ‘Vatican Mall’), al quinto ed ultimo piano del parcheggio Terminal- Gianicolo, è diventato un fantasma. Chiuso al pubblico, la metà dei 46 commercianti presenti all’apertura ha smontato il proprio negozio e il 30 ottobre è stata fissata la data dello sfratto esecutivo ai danni della società Gasak.

Il motivo: morosità. Non ha pagato due rate dell’affitto alla società Terminal Vaticano Roma, che a sua volta ha in gestione l’intero spazio (oltre 5 mila metri quadrati) di proprietà del Vaticano. La Gasak però non ci sta e, […] reputa che il fallimento del progetto sia riconducibile alle «gravi inadempienze» della Terminal Vaticano Roma.

La promessa più importante, garanzia di successo, era un flusso medio di 15 mila turisti al giorno (25 mila in concomitanza dei grandi eventi) oltre a una grande campagna di comunicazione per sponsorizzare il centro-shopping[…] la Gasak, però, i patti non sono stati rispettati. Per questo il gruppo di privati che ha investito 10 milioni non solo si oppone allo sfratto, ma ha avviato una causa per un risarcimento danni milionario.

E pensare che il 15 marzo 2023 l’inaugurazione del ‘Caput mundi’, […] fu un successo[…] ma l’euforia è durata solo cinque giorni. […] L’ascensore non arrivava mai al quinto piano, i pullman turistici lasciavano le flotte dei visitatori ma nessun gruppo saliva all’ex Vatican Mall. E dei 15 mila turisti di media? Nemmeno l’ombra. «In una giornata abbiamo fatto 1 scontrino. Non solo noi, ma tutti» , spiega un commerciante.

Con le casse dei negozi vuote, nessuno è riuscito a pagare gli affitti alla Gasak. […] Alla seconda rata saltata ( aprile e maggio), la società che gestisce le mura[…] ha avviato le procedure per chiedere lo sfratto. Il primo giudice si è astenuto, il secondo ha confermato l’istanza e il 30 ottobre il posto deve essere rilasciato. Fine della storia? No. Perché la Gasak porta avanti la propria battaglia legale, puntando sulle inadempienze di chi ha dato in affitto il locale. Il mancato flusso di turisti, in primis. Poi anche altri punti presenti nel contratto: la manutenzione degli ascensori, degli ingressi, le insegne luminose e i ledwall in strada mai montati. Toccherà al giudice stabilire chi avrà ragione. […]

