1 mar 2021 12:40

ROMA CHOC - UNA BAMBINA DI 16 MESI RISCHIA DI MORIRE PER UN INCIDENTE AL SUPERMERCATO DI VIA CASILINA: LA MADRE L’AVEVA CARICATA SUL CARRELLO, CHE POI SI È RIBALTATO PER IL TROPPO PESO E L’HA SCHIACCIATA A TERRA - È STATA TRASPORTATA IN ELIAMBULANZA E I MEDICI STANNO PROVANDO A SALVARLA