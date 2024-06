6 giu 2024 13:48

A ROMA CI MANCAVA SOLO LO STUPRATORE SERIALE - SIMONE BORGESE, IL 39ENNE ROMANO CHE NEL 2015 È STATO CONDANNATO A SETTE ANNI E MEZZO PER AVER STUPRATO UN TASSISTA, ORA HA VIOLENTATO UNA STUDENTESSA CHE ASPETTAVA UN BUS: FINGENDO DI AVERE IL CELLULARE SCARICO E DI NON SAPERE LA STRADA, L’HA CONVINTA A SALIRE IN MACCHINA, L’HA PORTATA IN UN LUOGO ISOLATO E ABUSATO DI LEI – LA RAGAZZA L’HA DENUNCIATO E L’UOMO È FINITO IN CARCERE: IL PARTICOLARE INQUIETANTE È CHE LO STUPRO È AVVENUTO L'8 MAGGIO, LO STESSO GIORNO DELLA VIOLENZA SULLA TASSISTA...