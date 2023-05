ROMA, UNA CITTA' DA PIPPARE – ALL’AEROPORTO DI FIUMICINO ARRIVA SEMPRE PIÙ DROGA: NEI PRIMI QUATTRO MESI DEL 2023 NE SONO STATI SEQUESTRATI 31 KG DI STUPEFACENTI, CIRCA LA METÀ RISPETTO A TUTTA QUELLA SCOPERTA NEL 2022 (64 KG) – UN PASSEGGERO AVEVA NASCOSTO 2,5 KG DI COCA NEI FLACONI DI PROFUMO OPPURE VIENE OCCULTATA NEI PORTAVIVANDE DEGLI AEREI O INGUATTATA NEI BANCALI DELLE MERCI ESPORTATE IN ITALIA…

1 - CAPITALE INVASA DALLA COCA: IN 4 MESI RECORD DI SEQUESTRI

Estratto dell’articolo di Camilla Mozzetti per “il Messaggero”

droga nascosta nei profumi

L'ultimo "carico" è arrivato con un vettore umano: il classico ovulatore che aveva ingerito 122 involucri di cocaina. L'uomo, nigeriano classe 1971, era partito da Parigi: qui aveva ingerito lo stupefacente, un ovulo dopo l'altro, ed era poi salito a bordo di un volo diretto a Roma. Carico complessivo? Più di un chilo occultato nell'intestino.

Senza contare quella nascosta dentro ai limoni svuotati, fra le suole delle scarpe, nei "classici" carichi di frutta o di carne provenienti da Argentina e Brasile. Ne arriva tanta di cocaina nella Capitale e ne arriva di più rispetto al passato. Non è solo un refrain che pure sembra essere tristemente tornato di moda. Sono i dati dei sequestri effettuati dalla Guardia di Finanza nell'aeroporto di Fiumicino a dimostrarlo.

Questo lo scenario ad oggi, con delle "rotte" che aumentano e importatori che affinano le tecniche di occultamento. Nel 2022 i militari delle fiamme gialle hanno sequestrato 64 chili di "bianca" mentre nei primi quattro mesi del 2023 - ovvero da gennaio ad aprile - la quantità è stata di 31 chili, quasi la metà. A parità di controlli si evince un aumento significativo da un anno all'altro.

droga sequestrata a fiumicino

L'America del Sud resta il principale continente da cui la coca prende il volo con «Tratte che partono dal Brasile, dalla Colombia, dal Venezuela e dal Perù - spiega il tenente Greta Picoco, comandante della sezione operativa del I Nucleo operativo del Gruppo Fiumicino-Guardia di Finanza - e che tendenzialmente fanno prima scalo in Europa: Madrid e Barcellona per quanto riguarda la Spagna e Parigi per la Francia, successivamente, i carichi suddivisi ripartono verso Fiumicino». […]

«"Rip-off" - prosegue il tenente Manuel Peroni del II Nucleo operativo Gruppo Fiumicino-Guardia di Finanza - ovvero il meccanismo grazie al quale degli operatori aeroportuali corrotti posizionano i panetti di droga sui bancali delle spedizioni che vengono poi recuperati da colleghi conniventi nello scalo di arrivo». A titolo esemplificativo: svariati chili di coca chiusa in un sacco di iuta e nascosta fra bancali di carne argentina.

droga sequestrata a fiumicino 4

[…] La storia della mala romana lo sta insegnando in ragione anche di un preciso "retaggio culturale" che fa degli albanesi i criminali più vicini ai calabresi per comportamenti, gerarchie e riti di "affiliazione". […]

2 - DAI PACCHI POSTALI AI FLACONI DI PROFUMO TUTTI I NASCONDIGLI USATI DAI TRAFFICANTI

Estratto dell'articolo di Camilla Mozzetti per “il Messaggero”

Un carico di cocaina era stato nascosto nei carrelli porta-vivande degli aerei di voli intercontinentali. Quelli che ad ogni partenza vengono caricati da determinate società di catering e che vengono poi scaricati all'arrivo da aziende omologhe grazie alla connivenza di impiegati corrotti.

droga sequestrata a fiumicino 1

Ed è pure successo che un carico di "bianca" sia stato trovato nel sottobordo della cabina di pilotaggio, tra le bombole di ossigeno a tutela dei passeggeri in caso di emergenza. Valgono ancora le spedizioni di droga nascoste tra le casse di frutta o fra bancali di merce varia ma le organizzazioni criminali, nel corso degli anni, hanno affinato i metodi di occultamento e trasporto.

E così la cocaina finisce dentro ai limoni svuotati, fra le suole delle scarpe ma anche dentro ai profumi o "liquefatta" su calzini e magliette. Con un'ascesa preoccupante degli stupefacenti nascosti nei pacchi postali, quelli che non hanno mittente e vedono come destinatari persone fittizie ma indirizzi reali. […]

Giorni fa i finanzieri di Fiumicino hanno intercettato un uomo partito dalla Colombia, con scalo a Parigi che aveva nel bagaglio numerosi flaconi di profumo. Un numero sproporzionato per il suo periodo di permanenza in Italia che era invece di pochi giorni.

droga sequestrata a fiumicino 2

Ebbene, i sette flaconi sono stati pesati e passati ai Raggi X, da qui la scoperta: in tutto contenevano 2,5 chili di cocaina e i contenitori erano stati modificati con l'inserimento di apposite capsule piene di profumo che consentivano la vaporizzazione dei liquidi nonostante la presenza al loro interno dello stupefacente. […]

ovuli di droga trovati a fiumicino droga sequestrata a fiumicino 3