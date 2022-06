ROMA COCATA! - AVVISATE IL SINDACO GUALTIERI CHE NELLA CAPITALE TRE GIOVANISSIMI SONO STATI IMMORTALATI INTENTI A PREPARARSI UNA STRISCIA DI COCAINA SUL COFANO DI UN'AUTO - LA SCENA E' STATA RIPRESA DA UN RESIDENTE CHE NON RIUSCIVA A DORMIRE A SAN LORENZO E CONDIVISA DALLA PAGINA INSTAGRAM "RESIST SAN LORENZO" - E RIESPLODE IL CASO DELLA MALAMOVIDA... - VIDEO

Da repubblica.it

San Lorenzo cocaina

Basta una foto, uno scatto rubato dall'alto in via degli Ernici, per far riesplodere il caso della mala movida a San Lorenzo. In uno degli ultimi post della pagina Instagram Resist San Lorenzo, gestita dai residenti del quartiere universitario, si vedono due ragazzi e una ragazza con la testa china sul cofano di un'auto parcheggiata in strada. I tre, giovanissimi, sembrano preparare una dose di cocaina sotto gli occhi degli amici.

senzatetto san lorenzo 7

A immortalare il momento è stato uno degli abitanti del quartiere che, non riuscendo a dormire per il baccano, si è affacciato e si è trovato di fronte alla scena.

