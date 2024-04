16 apr 2024 08:45

ROMA COME MEDELLIN - DOPO IL BLITZ CONTRO LA GANG DI “LAURENTINO 38”, NELLA CAPITALE ARRIVANO 11 MISURE CAUTELARI PER LA BANDA DI CENTOCELLE - TRA LE ACCUSE, RAPINA, ESTORSIONE, SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE, RICICLAGGIO DI DENARO E SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - LA BANDA RIFILAVA BOTTE E MINACCE A CHI NON PAGAVA DROGA: IN ALCUNI CASI LE VITTIME SONO STATE PICCHIATE ANCHE PER UNA NOTTE INTERA E MINACCIATE CON UNA PISTOLA ALLA TEMPIA. SE NON PAGAVANO, LE MINACCE VENIVANO ESTESE ANCHE AI LORO FAMILIARI…