ROMA CONTINUA A BRUCIARE - IERI POMERIGGIO UN ROGO VICINO ALL'AEROPORTO DI FIUMICINO HA COSTRETTO LO SCALO A CHIUDERE UNA PISTA - ALTRI INCENDI SI SONO VERIFICATI NELLE ZONE DI BRAVETTA E A OSTIA ANTICA: A CAUSA DEL VENTO IL FUMO HA AVVOLTO ANCHE IL CENTRO DELLA CAPITALE - L'URBE E' MARTORIATA DAI ROGHI, UNO DEI PIÙ GRAVI QUELLO CHE HA COINVOLTO LA COLLINA DI MONTE MARIO...

Estratto dell'articolo di Lorenzo Nicolini per www.romatoday.it

incendio a roma 1

Serie di incendi a Roma anche oggi, giovedì 29 agosto. A bruciare ancora diversi quartieri del quadrante ovest. Diversi i fronti di fuoco tra Malagrotta e Massimina, passando per Piana del Sole. Il fumo e le fiamme hanno costretto l'aeroporto di Fiumicino a chiudere temporaneamente anche la pista 16L per permettere ai canadair e agli elicotteri di spegnere il maxi rogo.

E così, dopo l'intensa giornata di ieri, [...] con il fumo che pure in quella circostanza ha causato la chiusura temporanea di una pista dell'aeroporto Leonardo Da Vinci, ecco un'altra giornata di fuoco nella Capitale, l'ennesima. L'odore di bruciato, a causa del forte vento, ha invaso la città.

incendio a roma 3

Quello più esteso è stato il fronte di via Monte Carnevale, all'altezza del civico 262, in un terreno privato. Sul posto sono impegnati 10 pickup, 4 botti della protezione civile, altrettante dei vigili del fuoco, due elicotteri della Regione Lazio e tre canadair, uno in supporto anche dalla Sardegna.

Le fiamme sono arrivate a lambire alcune strutture poste nelle vicinanze e a minacciare alcune abitazioni. Il direttore delle operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco, dalle 14:30 circa, ha coordinato una serie di lanci di acqua per estinguere il vasto incendio, ma il veto ha dato filo da torcere ai soccorritori. Sul posto anche le pattuglie del XII gruppo della polizia locale di Monteverde. […]

Anche oggi, come ieri, per permettere le operazioni di spegnimento sono state dunque sospese temporaneamente le operazioni di decollo e atterraggio sulla pista 16L dell'aeroporto Leonardo Da Vinci per permettere l'attività dei mezzi aerei dei vigili del fuoco dove si è diffuso l'incendio di ieri, a circa 3 chilometri dallo scalo romano. All'aeroporto di Fiumicino in caso di ritardi, il personale di Adr ha predisposto, come al solito, assistenza per i passeggeri, fornendo acqua in primis.

incendio a roma 2

Altri roghi si sono verificati anche nelle zone di Bravetta, in particolare in via del Forte Bravetta, e a Ostia Antica. E ancora, un altro fronte di fuoco si è aperto anche nella zona tra via della Fotografia, via Muracci dell'Ospedaletto, via Appia Antica e via di Tor Carbone. Un doppio fronte di fuoco, questo, che ha coinvolto una serie di uliveti.

L'alta colonna di fumo generata dalla serie di incendi, soprattutto quelli nel quadrante ovest, è stata fin da subito visibile in diversi quartieri. Diversi cittadini che abitano in quel quadrante di città hanno dovuto chiudere le finestre delle loro case. E tanti residenti della Capitale, tra Monteverde, Portuense, Trastevere e zone limitrofe riescono a vedere il cielo ombrato dalla coltre di fumo. [...]

incendio a roma torre spaccata 3 incendio a roma torre spaccata 1 incendio a roma torre spaccata 4 incendio a roma torre spaccata 2