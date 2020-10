LA ROMA DEI GIUSTI - TOTTI NON VERRÀ ALL’INCONTRO DI DOMENICA POMERIGGIO IN OCCASIONE DEL DOCUMENTARIO SULLA SUA VITA, “MI CHIAMO FRANCESCO TOTTI”. DETTO QUESTO VI SEGNALO DUE OPERE IMPERDIBILI: LA MINISERIE “SMALL AXE” DI STEVE MCQUEEN SUL DURO PERCORSO DELLA COMUNITÀ GIAMAICANA NELLA LONDRA BIANCA E NON POCO RAZZISTA DEGLI ANNI ’70. E IL BELLISSIMO DOCUMENTARIO DI CESAR MENEGHETTI “GLAUBER, CLARO”, CHE RICOSTRUISCE NON SOLO LA STORIA E IL SET DI UN FILM DI CULTO DI GLAUBER ROCHA, MA ANCHE LA STESSA ROMA DI QUEL PERIODO, FRA ACIDI, SOGNI DI RIVOLUZIONE E… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

steve mcqueen

Festa del Cinema di Roma. Niente. Totti non verrà al suo già celebrato incontro di domenica pomeriggio in occasione del documentario sulla sua vita, “Mi chiamo Francesco totti” di Alex Infascelli. Non verrà nemmeno il francese François Ozon, bloccato dal dilagare del virus in Francia. Detto questo vi segnalo due opere imperdibili di questa edizione della Festa del Cinema di Roma.

small axe 4

La miniserie “Small Axe” di Steve McQueen, cinque episodi di fiction sul duro percorso della comunità giamaicana nella Londra bianca e non poco razzista degli anni ’70, e di questi episodi a Roma se ne stanno vedendo i tre pronti, e ricordo che due di questi dovevano andare a Cannes, e il bellissimo documentario di Cesar Meneghetti “Glauber, Claro”, oggi alle 18 al Maxxi, che ricostruisce non solo la storia e il set di un film di culto di Glauber Rocha nella Roma degli anni ’70, ma anche la stessa Roma di quel periodo, fra acidi, sogni di rivoluzione, libertà assoluta, dittatura del proletariato, case in centro dove nessuno paga l’affitto, un tempo dove amicizia e amore erano la stessa cosa.

carmelo bene

Sfilano i reduci di quel momento incredibile di Roma, non solo tecnici e attori rimasti del film, visto che Glauber, Juliet Berto, Carmelo bene, che ne erano protagonisti sono morti da tempo, ahimé, ma anche muse del periodo come Bettina Best, Gisela Getty, Gaia Franchetti. E i critici…

claro di glauber rocha

Tutti invecchiatissimi, anche se, devo dire, rispetto ai maschi, le ragazze hanno mantenuto la loro bellezza nel tempo. Ripeto. Al di là della ricostruzione del film, il complesso “Claro” di Glauber, che potete addirittura vedere su You Tube, ma per anni era scomparso e l’unica copia riposava sotto il letto di qualche amico, la storia della Roma degli anni ’70 è una lezione per tutti. Di quanto fossimo tutti più liberi e, malgrado tutto, felici.

small axe 3 glauber rocha bettina best e kriste dane mi chiamo francesco totti gisela getty carmelo bene 1 claro francois ozon small axe 2 gaia franchetti glauber, claro 1

glauber, claro juliet berto small axe 1