#Roma, #incendio capannone in zona San Basilio, prosegue intervento dei #vigilidelfuoco: sul posto operano anche 3 autobotti per garantire rifornimento idrico alle lance delle squadre. Nella clip le operazioni di soccorso di stanotte [#26giugno 11:30] pic.twitter.com/qHsgQhL3gN — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 26, 2024

Una notte da incubo, quella tra ieri e l'altro ieri, in zona San Basilio, dove i residenti hanno dovuto fare i conti con l'alta nube di fumo nero, irrespirabile, che da poco dopo le 23 di martedì li ha costretti a serrare le finestre. A prendere fuoco alcuni capannoni al civico 154 di Via Scorticabove, della ditta Barone Autotrasporti, per una superficie totale di circa tre mila metri quadrati.

I vigili del fuoco sono subito intervenuti sul posto con cinque autopompe serbatoio, quattro autobotti e la kilolitrica al fine di domare le fiamme che nel frattempo avevano generato un'alta colonna di fumo nero visibile in tutto il quadrante est della Capitale. Insieme ai vigili, è arrivata la polizia locale che ha isolato il tratto di strada coinvolto nell'incendio, e gli agenti del commissariato San Basilio che indagano sul caso. Per il momento nessuna ipotesi sulle cause del rogo è esclusa.

Non risultano fortunatamente persone ferite, ma si teme ora per la salute dell'aria. Nel capannone infatti c'erano un magazzino di cinesi contenente articoli natalizi - forse anche alcuni fuochi d'artificio viste le esplosioni udite durante il rogo - e alcuni automezzi della ditta di trasporti che bruciando (con olio, gomme, plastica) potrebbero aver fatto alzare non di poco i livelli di diossine nell'aria.

Motivo per il quale ieri mattina l'Arpa Lazio ha posizionato nella zona interessata dall'incendio un campionatore per il monitoraggio della qualità dell'aria. I risultati saranno resi noti nelle prossime ore. [...]

Gli interventi di spegnimento sono proseguiti per tutto il giorno di ieri. Sul posto sono state impegnate tre autopompe serbatoio, tre autobotti, la kilolitrica della sede Nomentano, un'autoscala ed i gruppi operativi speciali con i mezzi movimento terra. In ausilio ai mezzi dei vigili sono arrivate altre due kilolitriche, una da 10 mila litri del Dipartimento di protezione civile Roma Capitale e una da 20 mila litri della Direzione emergenza protezione civile nue 112. [...]

