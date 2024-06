A ROMA NON SI RESPIRA – IN QUESTI GIORNI PIÙ DI 100 INCENDI HANNO COMPROMESSO L’ARIA DELLA CAPITALE. IERI UN ROGO PARTITO DA ALCUNE AREE INCOLTE HA RAGGIUNTO UN CAMPO ROM ABUSIVO, PIENO DI RIFIUTI E SOSTANZE TOSSICHE. UNA NUBE DI FUMO NERO SI È ALZATA E HA RESO L’ARIA IRRESPIRABILE PER DIVERSI CHILOMETRI. DUE GIORNI FA UN ENORME INCENDIO ERA NATO A ROCCA CENCIA, IN ZONA SUDEST...

1. ENORME INCENDIO A ROCCA CENCIA, PUZZA DI FUMO E DI BRUCIATO IN DIVERSI QUARTIERI DI ROMA SUD-EST

Estratto dell’articolo di Enrico Tata per www.fanpage.it – 18 giugno 2024

incendio a rocca cencia, roma 1

Enorme incendio a Rocca Cencia, zona Sud Est di Roma, nella notte […] di martedì 18 giugno. Stando a quanto riferisce la Protezione civile di Lunghezza, le fiamme sono divampate nella vallata a non troppa distanza dal polo impiantistico della Bricofer. […] Segnalata puzza di fumo e di bruciato in diversi quartieri di Roma, dal Quadraro a Tor Bella Monaca, dalla Romanina a Cinecittà, da Torre Gaia a Torre Maura. In generale arrivano segnalazioni da tutto il quadrante Sud Est di Roma. Stando a quanto si apprende, sarebbero state distrutte dalle fiamme decine di balle di fieno.

incendio a rocca cencia, roma 3

2. ROGO VICINO CAMPO NOMADI ABUSIVO A ROMA,CHIUSO VIADOTTO MAGLIANA

Da www.ansa.it – 20 giugno 2024

Un vasto incendio è divampato a Roma nei pressi di via Asciano, in zona Magliana, a ridosso di un insediamento nomadi abusivo. Gli agenti della polizia locale hanno interdetto la circolazione dei veicoli sul viadotto della Magliana, al momento chiuso da via Cristoforo Colombo a via Isacco Newton in entrambe le direzioni. Sul posto vigili del fuoco, protezione civile e polizia. Evacuate a scopo precauzionale alcune abitazioni.

3. MAGLIANA, MAXI-INCENDIO IN UN'AREA INDUSTRIALE, CHIUSO IL VIADOTTO PER FIUMICINO

Estratto dell’articolo di Valeria Costantini per www.corriere.it

incendio in un campo rom alla magliana roma 7

Un grosso incendio è divampato poco dopo le 13 [di giovedì 20 giugno] in zona Magliana, a Roma sud. Le fiamme sarebbero partite da alcuni campi incolti nell'area di via Asciano, poi il rogo ha coinvolto alcune strutture vicine, diverse carcasse di auto abbandonate e pneumatici: la zona è nota per la presenza di discariche.

Tanto che il presidente del IX Municipio, Gianluca Lanzi parla di «disastro annunciato e centraline Arpa urgenti». Nell'area infatti ormai non si respira, in strada diverse persone indossano le mascherine. Alta e nera la nuvola di fumo che si è alzata nella zona, visibile per diversi chilometri: non il primo incendio che si verifica proprio mentre le temperature nella Capitale stanno raggiungendo i 40 gradi. Una giornata di fuoco visto che dalla nottata sono stati già 116 gli interventi per roghi, grandi o piccoli, tra Roma e provincia.

incendio in un campo rom alla magliana roma 5

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'XI Gruppo Marconi e del IX Gruppo Eur che hanno dovuto interdire la circolazione dei veicoli sul Viadotto della Magliana […]. […]

ROMA, ARIA IRRESPIRABILE DOPO L'INCENDIO ALLA MAGLIANA: COSA STA SUCCEDENDO? LA NUBE DEL ROGO INVADE LA CAPITALE

Da www.ilmessaggero.it

Aria irrespirabile dopo il grosso incendio divampato intorno alle 13 di ieri in zona Magliana a Roma, nei pressi di via Asciano. I vigili urbani del gruppo Marconi e del gruppo Eur sono intervenuti per interdire la circolazione dei veicoli sul viadotto, che è stato chiuso da via Cristoforo Colombo a via Isacco Newton in entrambe le direzioni. Il rogo ha coinvolto anche alcune capanne di fortuna vuote. Sono due le abitazioni limitrofe che sono state evacuate per precauzione. I poliziotti hanno aiutato anche un'anziana a uscire di casa. Dall'incendio si è sollevata una colonna di fumo e le polveri rilasciate dai meteriali andati a fuoco sono spostate nelle diverse zone della città rendendo l'aria irrespirabile.

