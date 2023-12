A ROMA UN MAESTRO DI SALSA 50ENNE FINISCE A PROCESSO PER VIOLENZA SESSUALE SU MINORE: REINVENTATOSI BABYSITTER, È ACCUSATO DI AVER ABUSATO DI UNA 12ENNE, FIGLIA DI UNA SUA AMICA - PRIMA ATTEGGIAMENTI ALLUSIVI, POI PROPOSTE INDECENTI VIA WHATSAPP INFINE LA VISIONE DI VIDEO PORNO - L’UOMO HA ANCHE PROVATO A INTRUFOLARSI NEL LETTO A CASTELLO DELLA PICCOLA, CHE A FATICA E' RIUSCITA A DIFENDERSI PRENDENDOLO A CALCI - I GENITORI: “NOSTRA FIGLIA AVEVA INIZIATO AD AUTOLESIONARSI”

Video porno al posto dei cartoni animati. Poi gli sfioramenti, fino al tentativo di infilarsi a letto con una 12enne. Per questo un maestro di salsa di 50 anni reinventatosi babysitter è a processo per violenza sessuale su minore. La storia, una sequenza terribile di proposte e inviti sempre più espliciti, inizia nel 2017. L’imputato è un amico della madre della vittima. I due si conoscono e lui è spesso in casa della bambina e delle due sorelle maggiori.

Il 50enne si offre di badare alle tre quando la mamma non in casa, ha la fiducia della famiglia. In estate aiuta a montare la piscina gonfiabile, quando c’è bisogno di un paio di ore di presenza in casa non si tira mai indietro. E così inizia a mettere in atto il suo piano. Prima atteggiamenti allusivi, poi vere e proprie molestie condite da proposte indecenti via whatsapp alla giovanissima vittima.

[…] l’uomo si era intrufolato nel letto a castello della piccola, che a fatica era riuscita a difendersi prendendolo a calci e facendolo cadere. In casa c’era anche la babysitter - quella vera - che allarmata cercava di far andare via in tutti i modi il 50enne. Prima di quella notte, c’erano stati i video. Porno somministrati dall’uomo alla piccola. “Abbiamo dovuto portare nostra figlia dallo psicologo, aveva iniziato ad autolesionarsi”. […]