31 ott 2022 18:51

ROMA MEJO DI TOPOLINIA - UN GROSSO RODITORE È STATO AVVISTATO ALLA STAZIONE BORGHESIANA DELLA METRO C - MOLTI L'HANNO SCAMBIATO PER UN CAPIBARA, MA IN REALTÀ SI TRATTEREBBE DI UNA NUTRIA - NELLE ULTIME SETTIMANE SONO ARRIVATE MOLTISSIME SEGNALAZIONI DI RODITORI IN GIRO PER LA CAPITALE: SI STIMA CHE A ROMA CE NE SIANO CIRCA 10 MILIONI, CIOÈ PIÙ DI 3 PER OGNI ABITANTE…