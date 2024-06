A ROMA UNA NONNA 82ENNE È MORTA PER SALVARE LA NIPOTINA DI SETTE ANNI: LE DUE SONO STATE TRAVOLTE DA UNA MACCHINA SULLE STRISCE PEDONALI MA, PRIMA DELL'IMPATTO, L’ANZIANA HA AVUTO LA PRONTEZZA DI FARE DA SCUDO UMANO – LA BAMBINA HA RIPORTATO UN TRAUMA FACCIALE, MA NON È IN PERICOLO. L’ANZIANA È MORTA PER LE LESIONI INTERNE…

Estratto dell'articolo di Marco Carta per www.repubblica.it

le strisce pedonali sulle quali sono state travolte nonna e nipotina a roma 3

È morta per salvare la nipotina di 7 anni. Le ha fatto da scudo umano, impedendo che la piccola fosse travolta completamente dall’auto. L’ennesima tragedia stradale si è consumata lo scorso 7 giugno a Bravetta, in via Silvestri, all’altezza di piazza Biagio Pace. Nello stesso punto nel 2020 perse la vita un’altra donna di 80 anni, che venne investita da un’auto. Nonostante questo le strisce pedonali continuano a essere quasi invisibili.

le strisce pedonali sulle quali sono state travolte nonna e nipotina a roma 2

Anna Maria Zuppello aveva 82 anni ed era a pochi passi da casa. Stava attraversando la strada tenendo per mano la nipotina di 7 anni con la massima cautela. Un’auto si sarebbe fermata per far passare nonna e nipote. Invece, nell’altro senso di marcia, una Volkswagen Tuareg, guidata da una donna di 64 anni, è andata spedita, investendo entrambe. Anna Maria Zuppello ha subito pensato alla nipotina e le ha fatto da scudo, proteggendola con il suo corpo. La bambina se l’è cavata con un trauma facciale, il setto nasale rotto e tanto dolore agli zigomi. Mentre l’82enne, trasportata in codice rosso all’ospedale San Camillo, è deceduta successivamente per una emorragia interna.

le strisce pedonali sulle quali sono state travolte nonna e nipotina a roma 1

Sul posto per gli accertamenti sono intervenuti i vigili del gruppo Monteverde. A loro l’automobilista di 64 anni, che si è fermata a prestare soccorso, ha spiegato di non essersi accorta di nulla. «Non le ho viste, non le ho viste» avrebbe detto la donna che è stata denunciata per omicidio stradale. Con Anna Maria Zuppello, ex dipendente del XII Municipio, sale a 68 il numero delle vittime della strada tra Roma e provincia dall’inizio dell’anno.

