A ROMA PIOVONO CANI – LA RICOSTRUZIONE DELL’INCREDIBILE INCIDENTE DI IERI IN VIA FRATTINA, A ROMA, DOVE UN ROTTWAILER DI 60 CHILI È CADUTO DA UNA FINESTRA E HA COLPITO UNA 28ENNE INCINTA (SIA LEI CHE IL FETO ORA STANNO BENE) – LA PADRONA ERA IN BAGNO, PROBABILMENTE L’ANIMALE RINCORREVA DEI GATTI ED È PRECIPITATO. POI È MORTO DOPO UN’AGONIA DURATA UN’ORA – LA PADRONA: “SI SAREBBE POTUTO SALVARE MA..."

ROTTWEILER PRECIPITA DAL TERZO PIANO E COLPISCE UNA DONNA INCINTA

Estratto dell’articolo di Gabriella Cerami per “la Repubblica – ed. Roma”

DONNA VIENE COLPITA DA UN CANE IN VIA FRATTINA

Via Frattina in pochi istanti diventa il set della grande paura che in questo momento stanno vivendo le metropoli di mezzo mondo. Intorno a mezzogiorno si sente un rumore fortissimo, la folla si disperde, chi scappa verso via del Corso, chi verso piazza di Spagna. Le urla rimbombano. Un negoziante chiama il 112: «Abbiamo sentito degli spari, venite subito».

Due pattuglie dei carabinieri arrivano a sirene spiegate, dal comando di piazza San Lorenzo in Lucina corrono altri uomini in divisa, sono oltre dieci. Una donna è distesa a terra in stato confusionale e a un metro da lei c’è un cane nero agonizzante, che morirà dieci minuti dopo. Chiazze di sangue ovunque.

Panico tra i passanti. Non si è trattato di una sparatoria, come poi le forze dell’ordine avranno modo di accertare. Ma di un incidente tanto tragico quanto assurdo: Cody, un rottweiler di undici mesi e 60 chili di peso, ieri è caduto da una finestra del terzo piano del civico 59 colpendo alla testa la ventottenne Ludovica C., incinta da sette settimane, mentre passeggiava mano nella mano nel cuore di Roma insieme al suo compagno.

La donna piange ed è scossa da sussulti di dolore: «Aiutatemi, aspetto un bambino» . Perde sangue da dietro l’orecchio, quasi sviene. La padrona del cane, Emilia Pawlak, scende le scale di corsa: «Non mi sono accorta di nulla. Ero in bagno. Non ho capito cosa sia successo». […]

cane cade dal terzo piano e travolge una donna 4

Nel frattempo, arriva l’ambulanza e la ventottenne viene portata via in codice rosso al Policlinico Umberto I, dove i medici riscontrano un trauma cranico. Dai primi monitoraggi il feto sembra stare bene e che non abbia subito traumi. In ospedale arrivano i genitori di Ludovica, scoprono così, in questo stato di grande apprensione e confusione, che diventeranno nonni perché la figlia ancora non gli aveva comunicato nulla trattandosi delle prime settimane di gestazione. […]

I negozianti chiamano i veterinari della zona ma nessuno fa in tempo ad arrivare. Cody muore poco dopo e su di lui viene steso un telo giallo termico da cui però si intravede il muso nero immobile e tanto sangue. «Il cane era vivo, si poteva salvare, lo hanno lasciato morire» , dice Giulia, una negoziante che ha assistito a tutta la scena. E Cristina la parrucchiera racconta: «L’ho visto volare. Sembrava un peso morto». […] La padrona rischia l’accusa di lesioni colpose.

cane cade dal terzo piano e travolge una donna 7

LA PROPRIETARIA DEL ROTTWEILER: “UN TONFO POI LE URLA. NON MI HANNO FATTO NEANCHE AVVICINARE, CODY SI SAREBBE POTUTO SALVARE”

Estratto dell’articolo di Alessio Campana per “la Repubblica – ed. Roma”

Signora Emilia, davvero non si è accorta di nulla?

«Non so come sia potuto succedere, ero in bagno, Cody stava sempre vicino a me. Ho sentito le urla arrivare dalla strada e la mia vicina di casa che mi chiamava e gridava il nome del cane. Ho sentito anche il tonfo».

cane cade dal terzo piano e travolge una donna 6

E cosa ha pensato?

«Mi sono affacciata e ho visto tutto. Disperata mi sono scapicollata per le scale, ho anche lasciato la porta aperta».

E poi?

«Poi mi sono avvicinata a Ludovica e ho pianto».

Ludovica le ha detto qualcosa?

«Non riusciva a parlare, le ho detto che mi dispiace».

Si è avvicinata a Cody?

«Non me lo hanno permesso. Ma perché? Perché?».

cane cade dal terzo piano e travolge una donna 2

Forse perché i carabinieri dovevano fare i rilievi?

«Io e il mio compagno non abbiamo potuto fare nulla. Lui lo avrebbe preso in braccio e portato dal medico. E invece il veterinario è arrivato dopo due ore, quando ormai era morto dopo un’agonia. Mi sentirei meglio se avessi potuto fare qualcosa».

Cody era un cane tranquillo o un cane movimentato?

«Aveva undici mesi, lo avevo preso al canile quando aveva quattro mesi, ero disperata perché mi era morto un altro cane e io ho sempre avuto cani. Ne ho altri due e cinque gatti. Era un cane tranquillissimo, che veniva trattato benissimo, 500 euro di cibo al mese, vi assicuro che mangiava meglio di tutti noi. Non era aggressivo».

cane cade dal terzo piano e travolge una donna 3

È possibile che stesse giocando con i gatti e che si sia lanciato dalla finestra?

«Non so perché l’ha fatto, forse la sua attenzione è stata attirata da qualcosa e da qualcuno che era sotto. È impossibile da spiegare. Era un cane intelligente, non è possibile. Queste cose le fanno gli stupidi. Lui andava sugli scogli e sceglieva quello meno appuntito. I miei figli hanno detto “è uno scherzo”. Ho avuto tanti cani, era il più intelligente di tutti». […]

Si aspetta di essere denunciata?

«Liberi di farlo, ma non ho colpe. È stato un incidente, mica ho preso il cane e l’ho tirato di sotto. Spero solo che la signora stia bene, che non abbia problemi. Faranno l’autopsia su Cody perché si è parlato anche di spari. Ma se ci fosse stato un proiettile si sarebbe visto».

cane cade dal terzo piano e travolge una donna 1

Dormirà a casa stanotte?

«Sì, senza Cody. Lui stava sempre con me. Non si staccava mai. Anche quando andavo in bagno mi seguiva. Oggi purtroppo no».

cane cade dal terzo piano e travolge una donna 8 cane cade dal terzo piano e travolge una donna 9