A ROMA SI RISCHIA LA VITA ANCHE QUANDO SI CAMMINA SUL MARCIAPIEDE – NEL QUARTIERE PIGNETO A UN UOMO È STATA AMPUTATA LA GAMBA DAI MEDICI DEL 118 DOPO CHE È STATO INVESTITO DA UNA MACCHINA. IL VEICOLO È PIOMBATO SULL’UOMO DOPO UN SCONTRO AVVENUTO CON UN’ALTRA VETTURA - UNO DEI DUE CONDUCENTI È SCAPPATO PER POI CONSEGNARSI AI CARABINIERI IL GIORNO DOPO...

Estratto dell’articolo di C. Moz. per “il Messaggero – Cronaca di Roma”

ambulanza

«È stato terribile assistere a quell'incidente» perché un uomo ha perso una gamba, investito da un'auto, prima ancora dell'arrivo in ospedale. I residenti sono ancora sotto choc per uno scontro fra due vetture e per una vittima, investita poi da una delle due auto, che lotta ora fra la vita e la morte nel reparto di Terapia intensiva del policlinico Umberto I.

Pigneto, via Braccio da Montone: sono le 23.30 di lunedì sera quando gli agenti del V Gruppo Prenestino arrivano insieme ai sanitari del 118. Da pochi minuti si è consumato un incidente, la cui dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Quello che finora è certo è che una Fiat Panda, guidata da un italiano del 1997, si è scontrata con una Lancia Y condotta da un ragazzo incensurato del 2000.

AMBULANZA

Quest'ultimo dopo lo scontro non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito. La Panda però è finita su un marciapiede dove, casualmente, c'era un cittadino straniero classe 1974 che è stato travolto.

«È stata una frazione di secondi - raccontano ancora sotto choc alcuni testimoni - abbiamo sentito il boato per lo scontro e poi subito le urla, quell'uomo sembrava fosse stato schiacciato». Drammatiche le sue condizioni. Il 49enne è stato colpito in pieno e già sul posto i sanitari del 118 hanno provato a fermare l'emorragia alla gamba che purtroppo è stata poi amputata prima ancora dell'arrivo in ospedale. […]

CARABINIERI

Per quanto riguarda il guidatore della Lancia Y, il ragazzo dopo esser fuggito evitando così di prestare soccorso, si è presentato ieri mattina dai carabinieri della stazione Città giardino dicendo di esser scappato «per paura» ma di averci poi pensato e di non poter far finta di nulla. I vigili comunque erano già risaliti alla sua identità poiché la targa del veicolo, dopo l'incidente, era rimasta in strada.

I militari dell'Arma hanno prontamente avvisato la polizia locale che ha acquisito il racconto del ragazzo analogamente a quanto già fatto con il guidatore della Fiat Panda. Entrambi sono stati sottoposti agli esami di rito per i quali si attendono ora i riscontri, al fine di capire se fossero in stato di alterazione per via di alcol o droghe. Non è ancora chiaro se è stata la Lancia a finire contro la Panda o viceversa. […]

carabinieri

«È stato davvero agghiacciante vedere quel povero uomo steso in terra con la gamba staccata - aggiunge un residente - non parlava già più e stava solo sul marciapiede». Dal Pigneto la corsa immediata al Policlinico dove l'uomo è stato operato d'urgenza. […]