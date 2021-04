ROMA T-RAGGI-CA – ORMAI VIRGINIA È UNA STAR INTERNAZIONALE: LA SUA CLAMOROSA GAFFE NELLA CLIP PROMOZIONALE DELLA RYDER CUP, CON L’ARENA DI NIMES AL POSTO DEL COLOSSEO, FINISCE SU “NEWSWEEK”: “L’ERRORE LAMPANTE SI È RESO ANCORA PIÙ IMBARAZZANTE, CONSIDERATO CHE IL VIDEO È STATO PRODOTTO UFFICIALMENTE DALLA COMMISSIONE ORGANIZZATRICE DELLA RYDER CUP 2023…”

Maria Egizia Fiaschetti per www.corriere.it

Il pasticcio della clip promozionale della Ryder Cup, la competizione internazionale di golf in programma nel 2023 che avrà come sede principale il campo «Marco Simone Golf & Country Club» di Guidonia, finisce sul magazine statunitense Newsweek.

«Il video della Ryder Cup 2023 confonde il Colosseo con un anfiteatro francese nel mix della sindaca», titola la rivista newyorkese. L’articolo ricorda la sequenza inserita in apertura del filmato che, a uno sguardo attento, non riproduce il monumento simbolo della Capitale ma l’arena di Nîmes , nell’Occitania, regione nel sud della Francia.

Il cronista ricorda che «la gaffe» è diventata subito bersaglio polemico degli oppositori politici, finché il video postato sul profilo Facebook di Virginia Raggi non è stato sostituito da un altro, questa volta con l’immagine corretta. «L’errore lampante - annota Newskeek - si è reso ancora più imbarazzante, considerato che il video è stato prodotto ufficialmente dalla commissione organizzatrice della Ryder Cup 2023».

