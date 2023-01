13 gen 2023 19:55

ROMA UNGULATA – UN 58ENNE È FINITO IN COMA DOPO AVER CENTRATO CON LO SCOOTER UN CINGHIALE CHE SCORRAZZAVA LIBERO SU VIA CASSIA – L’UOMO È STATO PORTATO AL POLICLINICO GEMELLI IN CODICE ROSSO, MENTRE L'ANIMALE È MORTO SUL COLPO – CHE COSA DIRANNO ORA GLI ANIMALISTI CONTRARI ALLA NUOVE NORME CHE PERMETTONO DI DARE LA CACCIA AI CINGHIALI IN CITTA?