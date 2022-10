ROMBA IL MOTORE DELLA PICCOLA BRIATORE – LENI KLUM, FIGLIA 18ENNE DEL "BULLONAIRE" E DELLA MODELLA HEIDI KLUM, POSA IN LINGERIE DI PIZZO INSIEME ALLA MADRE E TOGLIE IL SONNO A MILIONI DI PIPPAROLI - A 49 ANNI L'EX TOP MODEL MOSTRA UN FISICO SCOLPITO, MA È IMPOSSIBILE IGNORARE LO "SPESSORE" CULTURALE DELLA RAGAZZA – LENI STA SEGUENDO LE ORME DELLA MAMMA E… VIDEO

Valeria Paglionico per www.fanpage.it

leni e heidi klum 5

Heidi Klum è tra le icone di bellezza e di stile più amate al mondo ma in pochi sanno che da qualche tempo a questa parte c'è un "volto nuovo" a lei molto caro che le fa concorrenza. Di chi si tratta? Di Leni Klum, la figlia nata dalla relazione della modella con Flavio Briatore. Lo scorso maggio ha compiuto 18 anni e, complici il fascino e lo splendore ereditati dalla mamma, sembra essere destinata a seguire le sue orme nella moda. Qualche settimana fa l'avevamo vista in montone e cuissardes alla Milano Fashion Week, ora la ritroviamo posare in intimo al fianco della Klum "senior".

leni e heidi klum 4

Heidi e Leni Klum sono testimonial Intimissimi

Leni Klum ha raggiunto un nuovo traguardo: è diventata testimonial di Intimissimi e lo ha fatto al fianco della mamma. Le due hanno realizzato insieme la campagna diretta da Thomas Hayo a Los Angele, apparendo meravigliose in coordinato. In alcuni scatti hanno puntato entrambe sul total black con dei completini di pizzo, Heidi ha scelto un modello con dei ricami bianchi sugli orli, Leni una variante in tinta unita con bralette e culotte abbinate. In altre foto hanno preferito della lingerie "a contrasto": la mamma ha puntato sullo lo stesso coordinato delle prime immagine ma con diversi slip e reggiseno, la figlia ha invece optato per il color panna. La cosa certa è che in entrambi i casi hanno dimostrato di essere indiscusse icone di splendore.

Mamma e figlia sembrano sorelle

leni e heidi klum 2

Sebbene a primo impatto possano essere scambiate tranquillamente per sorelle, è chiaro che le due donne di casa Klum hanno trovato il modo di "differenziarsi". Oltre all'evidente gap generazionale, a renderle diverse è anche il colore di capelli: se da un lato la mamma è rimasta fedele ai colpi di sole platino che sfoggia da anni, la figlia ha preferito diventare mora da qualche tempo a questa parte. Lo sguardo profondo e sensuale e la silhouette impeccabile, però, sono le stesse: Heidi e Leni sono destinate a far parlare ancora a lungo di loro nel mondo della moda.

