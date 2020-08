ESPLOSIONE A BEIRUT



Libano, testimoni ai media: A Beirut decine di morti e feriti

(LaPresse) - Decine di persone sarebbero morte e ferite a Beirut, nelle due esplosioni verificatesi nel centro della capitale libanese. Lo hanno riferito i media locali, citando testimoni.

I video diffusi online mostrano una prima esplosione vicino a un grande edificio, che causa una collana di fumo, e pochi secondi dopo nello stesso luogo una molto più grande detonazione che solleva un grande fungo di fumo e un'onda d'urto nella città. La causa delle esplosioni non è chiara, mentre il Paese attraversa una grave crisi economica e sono in corso tensioni tra Israele e il gruppo sciita Hezbollah.

Annalisa Cangemi per www.fanpage.it

un uomo ferito dall'esplosione a beirut

Due forti esplosioni hanno scosso oggi il porto di Beirut, stando a quanto precisato dal sito libanese Daily Star. Una giornalista del sito, Ghada AlSharif, ha postato sul proprio account Twitter le immagini degli uffici investiti dalla deflagrazione. Da quanto riporta il sito ci sono decine di feriti, sotto le macerie.

Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essersi trattato di un incendio in una fabbrica di fuochi d'artificio nei pressi del porto.

Lo ha affermato l'agenzia di stampa pubblica libanese. Le immagini mostrano una grande nuvola rossa che incombe sul centro della città. L'onda della potente deflagrazione ha investito un'estesa area della città, distruggendo diversi edifici.

esplosione a beirut 2

In un primo momento si era parlato di un'unica potente esplosione nel centro della capitale libanese, con una colonna di fumo che si è alzata sopra la città. La gente è scesa in strada, dove per terra ci sono vetri in frantumi. Lo ha confermato anche l'ANSA sul posto.

esplosione a beirut

Cosa è successo a Beirut

Il bilancio provvisorio dell'esplosione, secondo quanto riferisce l'emittente satellitare "Al Arabiya", è di decine di feriti. Sembra confermata l'ipotesi di un incidente in una fabbrica di fuochi d'artificio, nei pressi del porto,

esplosione a beirut 4

L'esplosione di un grande edificio, documentata da numerosi video che circolano sui social network, sarebbe avvenuta dopo che un'alta colonna di fumo era già ben visibile all'orizzonte. In precedenza, fonti stampa citate dal sito informativo "Lebanon 24" hanno riferito di una forte esplosione avvenuta a Beirut, capitale del Libano, davanti all'ingresso di Bayt al Wasat, sede del partito Al Mustaqbal. Secondo quanto dichiarato dall'emittente "Lbci", Saad Hariri, leader di Al Mustaqbal ed ex capo del governo, "sta bene e prosegue i suoi contatti".



