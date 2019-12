ROTOLANDO VERSO MIFSUD – IL PASSAPORTO DEL MISTERIOSO PROFESSORE MALTESE AL CENTRO DEL RUSSIAGATE È STATO TROVATO IN PORTOGALLO - IL DOCUMENTO È STATO RECUPERATO A MADEIRA IL 5 AGOSTO DEL 2017, CIOÈ TRE MESI PRIMA CHE MIFSUD SPARISSE NEL NULLA E SEI MESI DOPO L’INTERROGATORIO DEGLI AGENTI DELL’FBI. POI È RIMASTO PER 17 MESI NELL’UFFICIO OGGETTI SMARRITI…

Dal “Corriere della Sera”

IL PASSAPORTO DI MIFSUD RITROVATO IN PORTOGALLO

Il mondo intero continua a dare la caccia a Joseph Mifsud. Del professore maltese diventato l' elemento chiave della contro inchiesta voluta da Donald Trump sul Russiagate non si avevano più tracce da due anni: ora il suo passaporto è stato trovato in un ufficio degli oggetti smarriti di un aeroporto del Portogallo.

Mifsud con Olga Roh

Lo scrive il sito Buzzfeed , precisando che il documento insieme al portafogli, sarebbe stato trovato dalla polizia portoghese a Madeira il 5 agosto del 2017, tre mesi prima che il professore maltese sparisse nel nulla e sei mesi dopo essere stato interrogato dagli agenti dell' Fbi sul suo ruolo nel Russiagate. Il passaporto sarebbe quindi rimasto per 17 mesi nell' ufficio «lost and found». L' ambasciata di Malta a Lisbona sarebbe stata avvertita del ritrovamento lo scorso 24 gennaio.

