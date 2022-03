PER IL ROTTO DELLA GIURIA - GHISLAINE MAXWELL, LA SODALE DI EPSTEIN CONDANNATA PER TRAFFICO SESSUALE POCHI MESI FA, POTREBBE OTTENERE UN NUOVO PROCESSO - IL GIUDICE HA DECISO DI INTERROGARE IL GIURATO CHE, GIORNI DOPO IL VERDETTO, HA RACCONTATO DI ESSERE STATA VITTIMA DI ABUSI SESSUALE - NEL QUESTIONARIO COMPILATO PRIMA DELL'INIZIO DEL PROCESSO, INVECE, L'UOMO AVEVA DICHIARATO IL CONTRARIO, INGANNANDO GLI AVVOCATI DURANTE LA SELEZIONE DELLA GIURIA...

Dagotraduzione dall’Associated Press

Ghislaine Maxwell e Jeffrey Epstein

Un giudice statunitense è stato incaricato martedì di interrogare uno dei giurati che ha condannato la socialite britannica Ghislaine Maxwell per aver aiutato il milionario Jeffrey Epstein ad abusare sessualmente di ragazze adolescenti.

Gli avvocati di Maxwell affermano che il verdetto dovrebbe essere respinto per l'apparente incapacità del giurato di rivelare prima dell'inizio del processo di essere stato vittima di abusi sessuali durante l'infanzia.

Ghislaine Maxwell

Il giudice statunitense Alison J. Nathan intende chiedere al giurato perché non ha annotato la sua storia personale sul questionario durante il processo di selezione della giuria.

Gli avvocati di Maxwell avrebbero potenzialmente potuto opporsi alla presenza dell'uomo nella giuria sulla base del fatto che lui avrebbe potuto non essere giusto nei confronti di una persona accusata di un crimine simile.

La condanna di Maxwell è prevista per giugno.

Il giurato, identificato nei documenti del tribunale solo come giurato n. 50, ha rilasciato diverse interviste ai media dopo il processo in cui ha rivelato di essere stato abusato. Ha descritto di aver convinto alcuni colleghi giurati durante le deliberazioni che il fatto che una vittima non ricordi perfettamente gli abusi non significa che non siano avvenuti.

La giudice Alison J. Nathan

A tutti i potenziali giurati nel caso era stato chiesto di compilare un modulo di screening all'inizio di novembre in cui si chiedeva: «Tu o un amico o un familiare siete mai stati vittime di molestie sessuali, abusi sessuali o aggressioni sessuali? (Questo include aggressione sessuale effettiva o tentata o altre avances sessuali indesiderate, anche da parte di un estraneo, conoscente, supervisore, insegnante o familiare)».

Il giurato ha risporto "No".

Il giurato ha detto nelle interviste di aver sfogliato il questionario e di non ricordare che gli era stata posta quella domanda, che era la n. 48 sul modulo.

I pubblici ministeri hanno detto che si aspettano di offrire l'immunità al giurato in cambio della sua testimonianza. Il suo avvocato ha detto che il giurato avrebbe invocato il suo privilegio del Quinto Emendamento senza questa garanzia.

Ghislaine Maxwell

Gli avvocati difensori di Maxwell hanno chiesto al giudice di ordinare immediatamente un nuovo processo, ma il giudice ha spiegato che non poteva farlo senza interrogare il giurato.

Nathan ha anche spuntato "No" su sulla domanda: «Tu, o qualcuno dei tuoi parenti o amici intimi, siete mai stati vittime di un crimine?».

Maxwell, 60 anni, è stata condannata per traffico sessuale e altre accuse dopo un processo durato un mese che ha visto la testimonianza di quattro donne. Epstein si è ucciso nell'agosto 2019 mentre attendeva il processo in una prigione federale di New York con l'accusa di traffico sessuale correlato. Maxwell sostiene di essere innocente.

