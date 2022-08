LA ROUTINE VE LO AMMOSCIA? NON DISPERATE! – LA GUIDA PER RISVEGLIARE L’INTESA SESSUALE NELLE COPPIE COLLAUDATE: PRIMA DI TUTTO SIATE ONESTI CON IL VOSTRO PARTNER, E POI...TRASGREDITE! PER VINCERE LA NOIA DOVETE PROVARE A ESPLORARE TERRITORI SCONOSCIUTI, NUOVE POSIZIONI, APPROCCIARVI AL BONDAGE E LASCIAR CORRERE LA FANTASIA. MA IL VERO SEGRETO È…

Arriva un momento in ogni relazione, indipendentemente da quanto la coppia sia felice, in cui la componente sessuale soffre un momento di ristagno, diventando monotona, ripetitiva e , in definitiva, noiosa.

Questo può essere legato a un momento particolare della vita, ad esempio una gravidanza, o un periodo difficile nella propria vita personale, sia semplicemente dovuto al fatto che dopo tanti anni con lo stesso partner, l’effetto sorpresa, soprattutto tra le lenzuola, sembra ormai un ricordo.

Si tratta di una situazione perfettamente normale, ma se protratta a lungo, può causare qualche malcontento: non bisogna infatti dimenticare che la componente sessuale può essere un collante straordinario per la coppia, perché permette di cementare il rapporto, la complicità e l'intimità.

Come fare quindi per risvegliare la passione sopita e ravvivare le ceneri dell’amore? Ecco qualche suggerimento per tornare a fare faville in camera da letto ( ma anche le altre stanze vanno benissimo) e ridare slancio al rapporto amoroso quando l’abitudine diventa un inquilino scomodo.

Come risvegliare l’intesa sessuale quando arriva l’abitudine: essere onesti

Prima di tutto bisogna affrontare il problema da un altro punto di vista, ovvero la comunicazione, altro elemento fondamentale per far funzionare una relazione. Magari solo uno dei due sta soffrendo la mancanza di intimità, oppure vorrebbe provare qualcosa di spicy per ravvivare il rapporto.

In generale, se si ritiene che manchi qualcosa, o se si pensa che la propria vita sessuale sia carente di qualità, l’onestà è il primo ingrediente per identificare e correggere qualsiasi problema. È importante comunicare non solo se c’è qualcosa di sbagliato, ma anche se si vuole provare qualcosa di nuovo: saper ascoltare e comprendere i desideri del partner, è fondamentale, non solo in termini di esperienze sessuali, ma anche per rafforzare l'intesa di coppia.

Esplorare territori sconosciuti

Diceva Thomas Jefferson: "Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto". Ripetere ogni volta le stesse dinamiche ( fare l’amore sempre lo stesso giorno o allo stesso orario, ripetere sempre le stesse posizioni) potrebbe non portare da nessuna parte. Perché invece non sfidare se stessi esplorando qualcosa che non è familiare?

I risultati potrebbero rivelarsi sorprendenti, e abbracciare le novità potrebbe svelare qualcosa di nuovo sui noi stessi, sul partner e sulla coppia. Il segreto è perdere l’inibizione, dimenticare ciò che si crede di sapere e divertirsi. Si può iniziare sperimentando nuove posizioni, approcciare il bondage ( si può iniziare anche con una semplice benda sugli occhi), scegliere nuovi luoghi dove fare l’amore o semplicemente esplorare nuove tecniche di preliminari.

Se si ha una fantasia sessuale o una voglia particolare, non bisogna avere paura di rivelarla: un gioco interessante potrebbe essere stilare insieme una lista di attività che entrambi vorreste sperimentare: anche semplicemente parlare delle proprie fantasie ( senza necessariamente passare alla pratica) può riaccendere la passione.

Essere spontanei

Quando si sta assieme da tanti anni, se da un lato la complicità si è cementificata, dall’altro può capitare di finire per recitare sempre lo stesso ruolo, per abitudine o comodità. In questo caso, la parola magica è buttarsi: non avere paura di sorprendere sessualmente il partner ( o se stessi). Il brivido dell'imprevisto e del non provato può essere davvero divertente, a patto che avvenga in un contesto sereno. Certo, non è sempre facile lasciarsi guidare dalla propria passione quando si ha una vita piena di problemi di lavoro, figli, famiglia e altro di cui preoccuparsi. Ma la prossima volta che si presenta un momento inaspettato per fare l’amore, perché non cogliere la palla al balzo, invece che lasciarlo passare perché fuori dalla routine?

Fare un programma

Quando la vita diventa frenetica e gli orari sembrano impossibili da incastrare, la pianificazione degli incontri sessuali può diventare importante. Molte persone potrebbero trovarsi non d’accordo, sostenendo che decidere preventivamente quando fare l’amore può uccidere il desiderio. Ma tutto dipende da come si organizza l’incontro.

Un consiglio è ad esempio quello di preparare con anticipo l’atmosfera. Se si è deciso di fare l’amore la sera, perché non iniziare già al mattino con un post it o un messaggio piccante, per aumentare l’aspettativa? Invece che trovarsi a casa, si potrebbe prima combinare un aperitivo e iniziare a flirtare come due perfetti sconosciuti: l’importante è divertirsi e lasciarsi andare.

Puntare sull’intimità

Non è necessario che il sesso sia sempre il fine ultimo di tutto: concentrarsi su altri tipi di intimità fisica può aiutare enormemente una coppia bloccata da vecchie abitudini.

Perché invece non concentrarsi sul contatto fisico, ad esempio fare una doccia o un bagno assieme, regalarsi una serata di massaggi, o semplicemente esplorare diversi tipi di preliminari. Questo può essere un’ottimo modo per riprendere i contatti con il corpo dell’altro ed esplorare un diverso livello di intimità. Una volta che si sarà creata un’atmosfera eccitante si avranno meno problemi a dedicarsi ad attività fisiche più intense.

