22 lug 2019 10:31

ROVIGO NON A MISURA D’OMO – L’EX CANDIDATO CONSIGLIERE COMUNALE DI FRATELLI D’ITALIA CAMILLO BORDIN SU FACEBOOK: “COSA AVRANNO MANGIATO I NOSTRI RAGAZZI NEGLI ULTIMI 30 ANNI PER ESSERSI RIDOTTI CON UNA PRESENZA DI OMOSESSUALI DA PAURA?” – GLI UTENTI LO CRITICANO E LUI RINCARA LA DOSE: “SO CHE NON LI SOPPORTO, MI FANNO SCHIFO”