ROYAL DESSERT! LA REGINA HA MANGIATO IL MILLEFOGLIE DI CAVALLETTI L’ULTIMA VOLTA QUALCHE MESE FA: LE SARA’ RIMASTO SULLO STOMACO? - "GOODBYE MY QUEEN", LA PASTICCERIA ROMANA CAVALLETTI SALUTA LA SUA CLIENTE "PIÙ AFFEZIONATA E PRESTIGIOSA" – A FARLE ASSAGGIARE PER LA PRIMA VOLTA IL MILLEFOGLIE FU UN AMBASCIATORE BRITANNICO IN SERVIZIO NELLA CAPITALE E DA QUEL MOMENTO OGNI ANNO UN MILLEFOGLIE VENIVA SPEDITO DIRETTAMENTE DA ROMA A BUCKINGHAM PALACE"

Arianna Di Cori e Valentina Lupia per “la Repubblica”

millefoglie cavalletti regina

Era la loro cliente più prestigiosa «e ora» ci mancherà moltissimo. C'è dolore e sgomento nella pasticceria Cavalletti di via Nemorense: la regina Elisabetta ordinava qui ogni anno un millefoglie versione classica, orgoglio della casa. L'ultimo richiesta risale a qualche mese fa, consegnata puntualmente a un funzionario dell'ambasciata britannica, accuratamente avvolta con ghiaccioli speciali in grado di mantenere il prodotto fresco per qualche ora. « Era dicembre, forse gennaio 2022 » , ricorda Christian Delle Fave, manager delle cinque sedi dello store romano, fondato nel 1951 da Sergio Cavalletti e nel corso del tempo affermatasi come una delle migliori d'Italia, premiata da diversi riconoscimenti.

Un viaggio speciale per un " royal dessert". « Non è mai venuto un corriere- prosegue Delle Fave - ma sempre un segretario, un funzionario o altri all'interno di un'elegante automobile nera che recuperava l'ordine e andava dritto all'aeroporto » .

Galeotto, nella love story decennale tra la Regina e la millefoglie, fu un ambasciatore britannico in servizio a Roma. «Erano i primi anni Ottanta - racconta Valter Luzi, pastry chef dell'esercizio dal 1996 - e da quel momento ogni anno una delle nostre torte millefoglie è stata spedita direttamente a Buckingham Palace».

millefoglie cavalletti regina

Alla Regina il millefoglie piaceva rigorosamente classico: la versione farcita con crema chantilly, a strati. Tanti, perché la più longeva sovrana del Regno Unito ci teneva che il dolce fosse sviluppato molto in altezza, non in larghezza. Un bel mattone di sfoglia per "almeno 20 persone".

Da Cavalletti si respira un'aria da fine di un'epoca. « Con la regina Elisabetta perdiamo la nostra cliente più affezionata e prestigiosa», prosegue, a ragione, Delle Fave. Un dispiacereper la scomparsa della sovrana condiviso con gli inglesi di Roma che frequentano i pub di riferimento della comunità. « Berremo un gin tonic in suo onore » , dice Amy Newsome, 27enne inglese in visita a Roma. Il suo pensiero è « controverso » , premette. Insomma, non è una grande fan della monarchia inglese, al contrario del compagno, Brandon Hutchison, che si definisce "patriottico".

millefoglie cavalletti regina

Eppure, quando la notizia della morte della Regina la coglie nel bel mezzo di una partita a biliardo nel pub The Albert, a via del Traforo, la 27enne non può non lasciarsi andare in un rumoroso " Oh my God". « Viviamo in uno dei momenti più difficili per l'Inghilterra di sempre - spiega la donna - la morte della Regina costringe tutto il Regno Unito a guardarsi negli occhi.

Forse sarebbe l'ora di prendere una decisione radicale sulla monarchia, ne abbiamo bisogno?». Un certo timore aleggia tra i (pochi) inglesi che si trovano in visita a Roma. « Secondo me Carlo non è adatto a fare il Re, dovrebbe immediatamente abdicare in favore di William » , commenta Tom Rucks, cliente di un altro pub gettonato dai " Britons" a Roma, il Trinity College a via del Collegio Romano. "Secondo me invece l'unico re giusto sarebbe Harry, lui sì che è un uomo del popolo, è amatissimo».

millefoglie cavalletti regina