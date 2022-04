C’E' LA GUERRA: E' L'ORA DELL'AUSTERITY – IL GOVERNO OLANDESE CHIEDE AI CITTADINI DI RIDURRE I CONSUMI DI GAS - GLI UFFICI PUBBLICI ABBASSERANNO DI DUE GRADI IL RISCALDAMENTO – IN FRANCIA ANCHE IL GESTORE DELLA RETE ELETTRICA RTE, PREVEDE UNA “SITUAZIONE TESA” PER L’ARRIVO DEL FREDDO E INVITA AZIENDE E PRIVATI A MODERARE I CONSUMI...

Da “la Stampa”

rincaro energia e aumento delle bollette 6

In Europa inizia a tirare aria di austerity energetica. Il governo olandese, alle prese con il caro energia e con un'inflazione che a marzo è arrivata quasi al 12%, ha lanciato una campagna pubblicitaria su tutti i principali quotidiani del Paese per sollecitare i cittadini a ridurre i consumi di gas.

Sui quotidiani la pubblicità invita a restare meno tempo sotto la doccia e a non riscaldare le case oltre i 19 gradi. Per dare il buon esempio, tutti gli uffici pubblici abbasseranno di due gradi il riscaldamento. Adottando le misure indicate, si legge nell'avviso, «diminuirà la vostra fattura energetica, si ridurrà la nostra dipendenza dal gas russo e si farà del bene al clima».

RTE FRANCIA

In Francia invece il gestore della rete elettrica, Rte, prevede una «situazione tesa» per domani mattina a causa del freddo in arrivo e invita aziende e privati a moderare i consumi. «Rte chiede alle aziende e alle comunità di moderare i propri consumi lunedì mattina in particolare tra le 7 e le 10 e chiede ai francesi di avviare gli elettrodosmetici nel weekend», afferma Rte in una nota.

Questa allerta nazionale Ecowatt "arancione" (il massimo è il rosso) lanciata dal gestore della rete è dovuta al brusco calo delle temperature in arrivo, che dovrebbe aumentare i consumi. Benché Rte non preveda «un'interruzione di corrente per domani mattina, a meno che non dovessero insorgere problemi specifici nel fine settimana», afferma nella nota che la situazione potrebbe comunque essere «tesa».