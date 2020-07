3 lug 2020 19:18

E’ L'ORA DEL BOLLETTINO – RISALGONO I CONTAGI: 223 CASI IN 24 ORE. CALA IL NUMERO DEI MORTI: 15 - IN LOMBARDIA 115 POSITIVI E 4 VITTIME. IERI ERANO 21. ZERO DECESSI IN 14 REGIONI. SONO 79 I PAZIENTI IN TERAPIA INTENSIVA, 3 MENO DI IERI…