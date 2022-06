3 giu 2022 17:54

UN’ACCOGLIENZA POCO REGALE PER BORIS – ALLA CERIMONIA PER I 70 ANNI DI REGNO DI ELISABETTA ALLA CATTEDRALE DI ST. PAUL BORIS JOHNSON E LA MOGLIE CARRIE SONO STATI ACCOLTI DAI FISCHI E DAI BUU DELLA FOLLA – RIMASTO INCOLLATO ALLA POLTRONA, NONOSTANTE L’URAGANO DEL PARTYGATE, IL PREMIER BRITANNICO È GIÀ STATO SFIDUCIATO DAL POPOLO. E DEVE GUARDARSI DAGLI AGGUATI IN PARLAMENTO E NEL SUO GOVERNO – VIDEO