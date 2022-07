FRANCESCO TOTTI - ILARY BLASI - NOEMI BOCCHI ALLA STESSA CENA

Giuseppe Candela per Dagospia

NOEMI BOCCHI BALLA CON UNA AMICA

Francesco Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi nello stesso locale. La stessa sera, a pochi tavoli di distanza. Alberto Dandolo firma lo scoop del settimanale "Oggi" fornendo prove e dettagli. Immagini che ancora campeggiano in alcuni post sui social media, Dagospia aggiunge nuovi elementi.

NOEMI BOCCHI BALLA NEL VIDEO DI ALEX NUCCETELLI

Ma andiamo con ordine. Il 23 ottobre 2021, quattro mesi prima che questo sito lanciasse la bomba, l'ex calciatore e la conduttrice erano a cena al ristorante "La Villa", zona Monteverde a Roma. Locale di proprietà di tal Andrea Battistelli, protagonista qualche estate fa del programma tv "Temptation Island" assieme alla sua fidanzata Anna Boschetti.

ILARY BLASI ALLA CENA DOVE C ERA ANCHE NOEMI BOCCHI

Totti e Ilary con gli amici, a qualche tavolo di distanza Noemi Bocchi. Come dimostrano le immagini, la terza incomoda viene immortalata mentre accenna qualche passo al tavolo. Spacco inguinale, i tatuaggi ai polsi confermano che si tratta proprio di Noemi.

ILARY BLASI E ALEX NUCCETELLI

Una clamorosa ma possibile casualità? Difficile da crederci. La scelta di Totti di portarsi la presunta amante a cena a pochi metri dalla moglie? Una mossa troppo audace e rischiosa. Una conoscenza avvenuta, lo ricordiamo, ad agosto 2021, una frequentazione iniziata il mese successivo. E allora? Ci soccorrono le altre immagini di Dagospia.

Alla serata in questione tutto avveniva sotto lo sguardo vigile del vivace e loquace Alex Nuccetelli, il pr romano ex marito di Antonella Mosetti e body builder, lui che avrebbe fatto conoscere vent'anni fa Ilary e Francesco. Lui che, come svelato da Dagospia lo scorso febbraio, avrebbe favorito la conoscenza tra Noemi e il Pupone. Lui che rilascia interviste su giornali e in tv, lui che si scontra in pubblico con Melory Blasi, sorella della conduttrice.

FRANCESCO TOTTI E ALEX NUCCETELLI

Proprio Nuccetelli aveva scelto di immortalare la serata, un video di circa due minuti che abbiamo ripescato e fornisce ulteriori conferme sulla presenza del trio nello stesso posto, a pochi metri di distanza. Nuccetelli prende il microfono, in sottofondo "Tu si a fine do' munno" di Angelo Famao: "L'imprenditoria romana, la Monteverde che conta. Il capitano è presente, la regina Ilary". Qualche passo di danza e un taglio al video, un piccolo montaggio, la telecamera inquadra l'altra parte della sala: una bionda è in piedi che balla 'O surdato 'nnammurato.

ALEX NUCCETELLI E FRANCESCO TOTTI

È Noemi Bocchi. Pochi secondi ma basta uno screenshot al momento giusto per riconoscerla. Lo spacco inguinale è lo stesso, il tatuaggio dell'amica al suo fianco, lo stesso che appare nella foto precedente quando la donna è di spalle.

Dando per scontato l'estraneità di Ilary, fin troppo azzardata la scelta di Totti di portarla nello stesso posto, Nuccetelli che conosceva Noemi sapeva che era lì? Inquadrata per caso o volontariamente con tanto di "montaggio" al video?

2 - TOTTI, ILARY E L’ALTRA ALLA STESSA FESTA

Alberto Dandolo per Oggi

Quella tra Francesco Totti e Noemi Bocchi è una frequentazione che ha radici antiche, si dice. Queste foto, postate su alcuni profili social aperti a tutti, sembrano dimostrarlo. Era il 23 ottobre del 2021. Totti, sua moglie e la Bocchi erano tutti assieme, seppur a tavoli diversi, a La Villa, un locale di proprietà di quell'Andrea Battistini che nel 2020 partecipò a Temptation Island con la fidanzata Anna Boschetti.

Ecco, il 23 ottobre era proprio il compleanno di Anna e gli ospiti d'onore erano i Totti. Noemi era seduta al tavolo di fronte, e non si è mai avvicinata alla coppia. Il tutto sotto lo sguardo vigile del famoso pr delle serate romane Alex Nuccetelli, grande amico di Totti (gli presentò Ilary) e, dicono, anche di Noemi.

ilary blasi in vacanza a sabaudia 2

Due le domande: Totti e Noemi frequentavano casualmente gli stessi luoghi senza conoscersi? Oppure Totti segretamente frequentava Noemi e la includeva nelle sue serate capitoline nonostante ci fosse anche Ilary? Intanto, la Blasi dopo la "fuga" in Tanzania è tornata in Italia e si è trasferita nella casa di Sabaudia, sul litorale laziale. Per la prima volta in vent'anni senza il Capitano. L'ha "documentato" su Instagram, come tutto ultimamente: notano i fan che non è mai stata tanto attiva sui social come adesso.

ilary blasi tanzania