8 lug 2024 13:18

L’AFFARE SI INGROSSA – STEFANO SCREPANTI, GENERALE DI CORPO D’ARMATA DELLA GUARDIA DI FINANZA, FINISCE NEL MIRINO DEGLI INQUIRENTI NELLA STESSA INCHIESTA CHE VEDE COINVOLTO L’EX MAGISTRATO GIOACCHINO NATOLI, TRA GLI INDAGATI DELLA PROCURA DI CALTANISSETTA PER AVER INSABBIATO L’INDAGINE SU MAFIA E APPALTI PER FAVORIRE ALCUNI BOSS – PER ALCUNI GIUDICI, DIETRO L’INCHIESTA MAFIA-APPALTI SI NASCONDE IL MOVENTE DELLA STRAGE DI VIA D’AMELIO IN CUI FURONO UCCISI PAOLO BORSELLINO E LA SUA SCORTA…