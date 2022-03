3 mar 2022 16:13

D’ALEMA, CUORE GRANDE: VOLEVA VENDERE ARMI AI COLOMBIANI PER “AIUTARE DUE IMPRESE DI STATO” (NON PER PRENDERE UNA PROVVIGIONE DI 80 MILIONI) - LA DIFESA DI “BAFFINO”: “ERO STATO CONTATTATO DA PERSONALITÀ COLOMBIANE. EVIDENTEMENTE A QUALCUNO DAVA FASTIDIO ED È INTERVENUTO PER IMPEDIRLO. SIA IL GOVERNO SIA L'AMBASCIATA COLOMBIANA ERANO STATI CHIARAMENTE AVVERTITI DI TUTTO. TROVO INCREDIBILE COME SIA FACILE RECLUTARE IN ITALIA QUALCUNO DISPONIBILE A DANNEGGIARE IL PAESE…” (O IL SUO CONTO CORRENTE?)