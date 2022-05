13 mag 2022 18:47

L’ALPINO INDIGESTO - SCIVOLA SULL’AMACA DI “REPUBBLICA” MICHELE SERRA: “IL PROBLEMA NON SONO GLI ALPINI, SONO I MASCHI. ANCHE TRECENTOMILA COMMERCIALISTI LASCEREBBERO QUALCHE TRACCIA DELLA LORO INVASIONE…” – A SERRA SFUGGE CHE A RIMINI NON ERA IN PROGRAMMA UN CONCERTO DI VASCO ROSSI CON SPINELLO AL SEGUITO, MA LA TRADIZIONALE E STORICA PARATA DEL CORPO DEGLI ALPINI SOTTO IL PATROCINIO DEL MINISTERO DELLA DIFESA E DEL QUIRINALE - ALLORA, NON SI POSSONO TOLLERARE SFILATE IN CUI UOMINI IN DIVISA (E IN BORGHESE) ESPONGONO CARTELLI CON “VIVA LA GNOCCA”, “FIGA AL NASTRO” O INTONANO “SIAMO SEMPRE SULLE CIME, MA QUANDO SCENDIAMO A VALLE ATTENTE RAGAZZINE”