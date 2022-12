OCULUS NEL CULUS - SI È DIMESSO JOHN CARMACK, IL CAPO DELLA TECNOLOGIA DI "OCULUS", L'AZIENDA CHE PRODUCE I VISORI PER LA REALTÀ VIRTUALE COMPRATA DA ZUCKERBERG: "ABBIAMO MESSO IN CAMPO UN VOLUME ENORME, RIDICOLO DI RISORSE E PERSONE. DEDITE A UN CONTINUO AUTOSABOTAGGIO: ABBIAMO SOLO SPRECATO ENERGIE" - NEL 2022 META HA BRUCIATO CIRCA 10 MILIARDI DI DOLLARI PER LA COSTRUZIONE DEL METAVERSO E MOLTI FINANZIATORI CHIEDONO A ZUCKERBERG DI FARE MARCIA INDIETRO SUL PROGETTO...