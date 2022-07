23 lug 2022 17:15

UN’ALTRA INCHIESTA CHI ME LA PRESTA? - FISSATO PER IL MESE DI LUGLIO L'INTERROGATORIO DI LUCIO PRESTA, INDAGATO INSIEME A MATTEO RENZI, PER I RAPPORTI CONTRATTUALI CHE AVEVANO TRAMITE LA “ARCOBALENO TRE SRL” (DI CUI E’ AMMINISTRATORE UNICO IL FIGLIO DEL TELE-AGENTE) – PER I PM ERANO RAPPORTI “FITTIZI” E SOSPETTANO CHE DIETRO SI NASCONDESSE UN FINANZIAMENTO ILLECITO…