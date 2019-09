L’AMERICA CON IL FIATO SOSPESO: L’URAGANO DORIAN TRAVOLGE LE BAHAMAS, IL GOVERNATORE DEL SUD CAROLINA ORDINA L’EVACUAZIONE DI UN MILIONE DI PERSONE. LE RAFFICHE DI VENTO FINO A 350 KM/H - IN FLORIDA CHIUSE SCUOLE E AEROPORTO- IL TWEET DI TRUMP: “E’ IL PIÙ GRANDE E FORTE URAGANO CHE ABBIAMO VISTO IN DECENNI” - VIDEO

uragano dorian

Il governatore del Sud Carolina, Henry McMaster, ha ordinato evacuazioni obbligatorie per l'intera costa dello stato in attesa dell'uragano Dorian. L'ordine riguarda circa un milione di persone.

L'uragano Dorian, che si è rafforzato raggiungendo la categoria 5, la più alta, ha raggiunto le Bahamas e si sta abbattendo sulle Isole Abaco. Dorian è un uragano "mortale. Un uragano mostro. Pregate per noi" afferma il primo ministro delle Bahamas, Hubert Minnis. Il presidente Donald Trump in un tweet ha invitato a pregare per la gente delle Bahamas.

uragano dorian 9

"L'uragano si muoverà pericolosamente vicino alla costa della Florida fra lunedì e martedì notte" afferma il National Hurricane Center, sottolineando che Dorian è ancora sulle Bahamas con venti fino a 350 chilometri all'ora.

Chiudono, in attesa di Dorian le scuole nelle aree della Florida più esposte al maltempo. Le scuole nell'area di Miami, chiuse lunedì per il Labor Day, resteranno chiuse martedì. Chiuse martedì e mercoledì le scuole delle contee di Duval, Brevard e St. John. E chiude anche l'aeroporto di Palm Beach che si trova nell'area di Mar a Lago, il resort di Trump sotto ordine di evacuazione obbligatoria.

uragano dorian 8

Lo stesso presidente americano, Trump, ieri, in un tweet dal campo di golf in Virginia, aveva sottolineato che il "Sud Carolina potrebbe essere colpito molto più forte di quanto inizialmente pensato; così anche Georgia e Nord Carolina". Dorian "si sta muovendo ed è molto difficile da predire, tranne che per il fatto che è il più grande e forte che abbiamo visto in decenni. Restate al sicuro!", ha concluso il capo della Casa Bianca.

uragano dorian 4 uragano dorian 2

uragano dorian 1