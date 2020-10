17 ott 2020 19:40

L’AMICIZIA NON HA CONFINE - IL BELLISSIMO GESTO DI 12 DONNE CHE HANNO AFFITTATO UNA GRU PER POTER RIVEDERE UNA LORO AMICA MALATA DI CANCRO, RICOVERATA DA MESI IN UN OSPEDALE ARGENTINO: A CAUSA DEL COVID LA DONNA NON PUÒ RICEVERE VISITE E LE AMICHE SI SONO INGEGNATE PER POTERLE DARE UN PO’ DI CONFORTO ANCHE DA LONTANO PORTANDO CON LORO PALLONCINI E CARTELLI DI SUPPORTO… VIDEO