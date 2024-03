PER TENTARE DI FERMARE LE SPECULAZIONI SULLA MALATTIA SI FA IMMORTALARE IN AUTO CON WILLIAM…

1. “KATE MIDDLETON FOTOGRAFATA IN AUTO ASSIEME AL PRINCIPE WILLIAM”: L’IMMAGINE ESCLUSIVA SUL DAILY MAIL

Estratto dell’articolo di www.ilfattoquotidiano.it

kate middleton in auto con william

Kate Middleton in auto assieme al Principe William. I due sono stati fotografati fuori da Windsor. A poche ore dalle scuse delle principessa per via del ritocco sulla foto postata ieri sui social, eccola apparire accanto al marito nell’immagine pubblicata dal Daily Mail. Lui diretto verso l’Abbazia di Westminster per la Giornata del Commonwealth. Lei, scrive il tabloid britannico, verso una destinazione privata. […]

tutti i ritocchi nella foto di kate middleton

2. LA FOTO DI KATE È UN DISASTRO COMUNICATIVO. COSÌ HA “TRADITO” LA REGOLA DI ELISABETTA SUL SILENZIO DELLA ROYAL FAMILY

Estratto dell’articolo di Antonello Guerrera per www.repubblica.it

E se fosse una toppa peggiore del buco? L’ammissione della principessa Kate di aver “modificato” lei stessa la sua prima, attesissima e oramai controversa foto ufficiale dopo il misterioso intervento all’addome del gennaio scorso, ha scatenato un altro tsunami di dubbi e illazioni. È infatti rarissimo che un componente della Royal Family si esponga così tanto, e in prima linea, “confessando" un errore clamoroso di comunicazione, a causa della pressione mediatica. Invece, il comandamento di Elisabetta II è sempre stato “never complain, never explain”. Ossia “mai lamentarsi” e soprattutto “mai spiegare”.

reuters cancella la foto ritoccata di kate middleton

Inoltre, la comunicazione della Royal Family è passata al setaccio dai loro uffici stampa, e ogni comunicato o uscita pubblica sono curati in ogni minimo dettaglio, figuriamoci sui social, e anche per questo Harry e Meghan sono fuggiti in California. È dunque possibile, come pare intendere nel suo rarissimo tweet su “X”, che Catherine Middleton ha fatto tutto da sola? […]

Perché alla domanda di rilasciare allora la foto originale, Kensington Palace ha risposto per ora picche. Come mai? Il motivo non è chiaro. In questa assoluta incertezza, sono riesplose le morbose teorie del complotto su Kate e sulla sua salute.

pa cancella la foto ritoccata di kate middleton

Mentre sui social è caccia al dettaglio sospetto della foto. […] Insomma, un disastro di comunicazione. […] Del resto, ignorare quella massima di Elisabetta - “mai spiegare” - non si è mai rivelata una buona idea per la Royal Family. L’ultima catastrofe mediatica, in questo senso, fu l’intervista del principe Andrea alla Bbc del 2019: il duca di York pensava così di chiudere per sempre la vicenda del suo coinvolgimento nello scandalo sessuale Epstein.

kate middleton si scusa per la foto ritoccata

Invece infangò la sua posizione e reputazione, probabilmente per sempre. Nel pomeriggio di oggi, Kensington Palace ha provato a riabilitarsi pubblicando una foto - stavolta pare senza modifiche - di Kate in macchina con William, almeno per rassicurare sulla salute della principessa. Ma riacquistare una solida credibilità nei prossimi mesi sarà un'impresa.

