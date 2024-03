L’AMORE HA UN PREZZO - JAMES HEWITT, LO STORICO AMANTE DI LADY DIANA, VUOLE PASSARE ALL’INCASSO CON 64 LETTERE D’AMORE CHE LA PRINCIPESSA GLI INVIÒ NEI LORO ANNI DA AMANTI – ORA L’EX MAGGIORE DELL’ESERCITO STAREBBE TENTANDO DI VENDERLE PER UN MILIONE DI EURO, MA IL RISCHIO È CHE VADANO ALL’ASTA – E LA HERITAGE SAREBBE PRONTA A METTERE LE MANI SULLE MISSIVE – GLI ESPERTI REALI PARLANO DI “ULTIMO INSULTO A LADY DIANA…”

“Sarebbe l’insulto finale a Lady Diana”, sostiene Ingrid Seward, una delle più celebri royal watcher. La direttrice della rivista “Majesty” commenta così la possibile vendita di 64 lettere d’amore che la principessa e il suo amante James Hewitt si sono scambiati tra il 1989 e il 1991. Missive sinora rimaste segrete, ma ancora nelle mani dell'ex maggiore dell'esercito britannico. Il quale aveva promesso alla principessa del Galles di bruciarle. Invece, secondo i tabloid, starebbe cercando di venderle a privati, dietro una somma fino a un milione di dollari. Con il rischio che vadano addirittura all’asta.

Tramite i suoi rappresentanti, Hewitt smentisce. Ma il “Sun” sostiene invece che l’ex militare ci avrebbe provato più volte di recente: prima in ottobre, tramite suoi intermediari, con la casa d’aste inglese Bonhams che […] si sarebbe sfilata. Il mese prima, Hewitt, che con Diana Spencer ebbe una relazione segreta dal 1987 al 1992 anche mentre era in missione per la Guerra del Golfo, avrebbe fatto un tentativo anche con Sotheby’s. Ma pure quest’ultima, secondo il tabloid, si sarebbe detta non interessata.

Ora, ci sarebbe una casa d’aste americana, la Heritage, che potrebbe offrire un milione di dollari per acquisire le lettere e potenzialmente renderle pubbliche. Scenario che potrebbe mettere in forte imbarazzo la Royal Family. L’ex amante di Lady Diana ha confermato al giornale di aver contattato la Heritage per autenticare gli scritti e chiederne una valutazione, ma allo stesso tempo di “non avere alcuna intenzione di venderle o di metterle sul mercato”.

Ma il “Sun” ha scovato nel frattempo una email dello scorso gennaio della Heritage in cui si legge: “Dopo lunghe discussioni, abbiamo deciso che la soluzione migliore è quella di lavorare su un potenziale acquirente che potrebbe poi cederle a un privato, per evitare un’asta pubblica e le sue possibili ripercussioni negative”. Il tutto per un valore di un milione di dollari.

E lo stesso tabloid ricorda come il 65enne Hewitt (che secondo fantasiose leggende metropolitane sarebbe il vero padre del principe Harry) tempo fa avrebbe provato persino a impegnare le missive di Diana come “collaterale” (strumento finanziario) per ottenere un prestito da 500mila sterline (quasi 600mila euro).

“Credo che Hewitt abbia un disperato bisogno di soldi”, aggiunge Seward al tabloid, “è inconcepibile che lettere così private della principessa Diana possano diventare pubbliche”. […]

