Una cosa che la pandemia ci ha insegnato, come se non lo sapessimo già, è che non siamo tutti sulla stessa barca, facendo lo stesso viaggio, di fronte alle stesse ondate e venti in questo mare di disperazione. Mentre tutto il paese è scapocciato, umiliato dai sacrifici e depresso dalle restrizioni, c'è un altro livello là fuori. Un livello superiore.

È un livello di nessuna paura e di totale indecenza, dove i ricchi, i famosi e i “famosi per essere famosi” decollano per vacanze esotiche slegati dalle regole e leggi che inchiodano tutti gli altri nelle loro case, nei loro quartieri, nelle loro bolle di fatica e guai.

Come può essere che gli innocenti escursionisti del fine settimana siano interrogati dalla polizia per aver acquistato caffè da asporto mentre altri possono rifugiarsi nelle loro seconde case, godersi le vacanze qua e là o scivolare all'estero per lunghi periodi di tempo, prendendo il sole e godendosi il lusso senza sosta, convincendosi di essere martiri del Covid perché devono accontentarsi di due cubetti di ghiaccio nei loro cocktail invece di tre?

Per le festività natalizie, il celeberrimo pallonaro Neymar ha fatto felici 500-amici-500 invitandoli in un resort brasiliano per fare il “trenino” e suonare le trombette. Una vacanza, ma anche una cena in un ristorante, sembra ormai un sogno irraggiungibile per la maggior parte di noi, ma Paul McCartney, il circo delle Kardashian e Beyoncé varie e avariate sembrano aver messo radici a St Barts, l’isola caraibica dei cresi, senza alcuna preoccupazione al mondo. Seguendo l’esempio di Murdoch, un californiano ha offerto 25mila dollari all’ospedale Cedars-Sinai di Los Angeles per una dose.

Con la vita sprangata per virus, dove sono finite quelle buone a tutto ma capaci solo di postare foto con le chiappe rifatte al vento, chiamate influencer? Taylor Mega, Chiara Nasti e Giulia De Lellis se ne impippano di mascherine e zone rosse-arancioni-gialle e, con le mammelle in resta, sono volate a Dubai ‘’per lavoro’’ dove hanno trovato già spiaggiata Elisabetta Gregoraci fresca reduce e combattente delle ammucchiate al “Grande Fratello Vip”.

Poter ancora girare per il mondo, andare e venire come ti pare in un momento di merda come questo e inzeppare Instagram con ‘’stories’’ dove scoprono cosce e natiche e si scollano davanti e dietro, con curve e ancheggiamenti oggi riservati solo ai travestiti, ci vuole molto. Sì, ci vuole un pelo sullo stomaco alto così per sollazzarsi sulla spiaggia di Dubai, brindando al tramonto: ‘’Un'altra pina colada, tesoro? O vuoi prima fare una nuotata nell'oceano?’’

Ora non biasimo nessuno di loro. Ci sarà sempre chi sarà più ricco e fortunato di te, mentre ci sarà sempre chi sarà più povero e meno fortunato. Tuttavia, prudono le manine quando tocca leggere che i ricchi membri britannici del Knightsbridge Circle - un club privato da 25.000 sterline all'anno - vengono trasportati su jet privati in India, Dubai e Abu Dhabi per soggiornare in ville di lusso mentre ottengono il doppio colpo del vaccino Pfizer, rilassandosi in un cinque stelle ville prima di prendere la seconda dose. E tutto questo per circa 40.000 sterline ciascuno.

C'è da chiedersi quale sia la moralità di coloro che sono felici di pagare per salire a bordo di un jet privato e volare dall'altra parte del mondo per saltare la coda in India, una nazione povera di 1,3 miliardi, molti dei quali vivono in baraccopoli sgangherate ai limiti della sopravvivenza.

Del resto, anche nell’ex paese del comunismo, a Varsavia, hanno cominciato le vaccinazioni dai vip. Cantano i Beatles: "Money can't buy me love". L’amore non si può comprare. Il vaccino sì.

