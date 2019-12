L'ODIO C'È SEMPRE STATO, MA ONLINE PAGA - QUANDO APRIVANO I MICROFONI A ''RADIO RADICALE'' USCIVA DI TUTTO, MA ERA GRATIS. ORA UN LIBRO AMERICANO SPIEGA COME ESTREMISMO E FAKE NEWS SIANO SOPRATTUTTO MACCHINE PER FARE SOLDI. IN ''ANTISOCIAL'', ANDREW MARANTZ PASSA TRE ANNI A SEGUIRE DUE GRUPPI: ODIATORI E NUOVI BUSINESSMEN. PERCHÉ I SOCIAL MEDIA USANO ALGORITMI PER ATTIVARE EMOZIONI COME LA RABBIA E LA PAURA. CHE PORTANO A RESTARE CONNESSI E ATTIVI