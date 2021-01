L’APOCALISSE È VICINA – I SUDDITI DI SUA MAESTÀ TREMANO PER LA SCOMPARSA DI MERLINA, UNO DEI CORVI DELLA TORRE DI LONDRA, CHE POTREBBE ESSERE MORTA DOPO AVER PRESO IL VOLO - SULLA CAPITALE INCOMBE UN LUGUBRE PRESAGIO: LA LEGGENDA, CHE RISALE A RE CARLO II, VUOLE CHE LA GRAN BRETAGNA VADA IN PEZZI SE IL NUMERO DEI CORVI NELLA TORRE SCENDE SOTTO IL SEI. CON LA DIPARTITA DI MERLINA SONO RIDOTTI A...

Luigi Ippolito per il “Corriere della Sera”

Merlina ha preso il volo. La «regina» dei corvi della Torre di Londra è scomparsa ormai da settimane: e i guardiani temono che possa essere morta, finita chissà dove. Ed è un lugubre presagio: perché la leggenda, che risale a re Carlo II, vuole che la Gran Bretagna vada in pezzi se il numero dei corvi che abitano nella Torre scende sotto il sei. Con la dipartita di Merlina, sono ridotti a sette: bastano altre due defezioni e incombe l' Apocalisse.

Non c' è molto da scherzare. Il Covid sta facendo strage e la Scozia rumoreggia verso la secessione: la morte di Merlina sembra davvero la campana che suona per la Gran Bretagna. Anche perché dalla Torre hanno fatto sapere che non hanno in programma di rimpiazzarla immediatamente.

La speranza è che arrivi un pulcino grazie al programma di ripopolamento lanciato già nel 2018. Trovare corvi dagli allevamenti è diventato sempre più difficile: e allora la Torre deve contare sulle proprie risorse. Un anno e mezzo fa erano nati quattro uccellini, con grande sollievo dei sudditi del Regno, ma tre sono stati poi donati.

Già durante la Seconda guerra mondiale i britannici si erano presi un grosso spavento: e non solo a causa del Blitz.

Di corvi nella Torre ne era rimasto solo uno: cosicché lo stesso Winston Churchill ordinò che si dovesse fare in modo che restassero sempre almeno in sei.

Gli eventi più tragici della storia britannica hanno sempre finito per ruotare attorno alla Torre di Londra.

Qui nel 1536 venne decapitata Anna Bolena, la seconda moglie di Enrico VIII; e sei anni dopo la stessa sorte toccò alla quinta consorte, Catherine Howard. Nella Torre venne tenuto prigioniero Guy Fawkes, l' ideatore della Congiura delle Polveri per far saltare il Parlamento. E un altro detenuto illustre fu Rudolph Hess, il delfino di Hitler.

I neri volatili della Torre di Londra sono sicuramente i più osservati del mondo. A prendersi cura degli uccelli del destino è il Maestro dei Corvi, che vive in un appartamento privato e dedica tutto il suo tempo ai pennuti. Quello attuale si chiama Chris Skaife e ricopre il suo ruolo dal 2011: al pari degli altri Yeomen, i Guardiani della Torre, ha servito un minimo di 22 anni nell' Esercito.

Skaife non fa mancare nulla ai suoi protetti, che vengono nutriti con una dieta quotidiana a base di carne cruda e biscotti inzuppati nel sangue.

