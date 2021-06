20 giu 2021 12:20

L’APPARENZA NON IN-GHANA – UN UOMO GHANESE DI 44 ANNI SI AGGIRA PER LA STAZIONE TERMINI DI ROMA ARMATO DI COLTELLO E QUANDO ARRIVANO I POLIZIOTTI PRIMA LI AGGREDISCE, POI PROVA A SCAPPARE, FINCHÉ UN AGENTE NON GLI SPARA ALL’INGUINE (MA NON È IN PERICOLO DI VITA) – VIDEO CHOC